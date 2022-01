Concurso Prefeitura de Joinville – SC encerra inscrições nesta quarta-feira (19)

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Joinville encerra inscrições nesta quarta-feira (19). O edital de concurso público tem por objetivo preencher 30 vagas no cargo de médico de estratégia de saúde da família. O salário oferecido será de R$ 12.569,53, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 19 de janeiro de 2022, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Ibade. O valor da inscrição está fixado em R$ 64,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 60 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos de atendimento humanizado e saúde pública e conhecimentos específicos; prova discursiva; mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas no dia 30 de janeiro de 2022. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

É responsável pela prestação de cuidados médicos primários à saúde, dentro do contexto de atendimento integral aos indivíduos e às famílias, realizando ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, estabelecendo vínculos com a comunidade, atuando junto à equipe multidisciplinar e participando e realizando atividades educativas junto aos profissionais da equipe e comunidade, prestar serviços de saúde mediados por tecnologias e realizar demais análises técnicas referentes à área de formação.

EDITAL 11/2022