Concurso público: cinco editais divulgados na última semana

Depois de um longo tempo de tensão, pelo receio de suspensão ou cancelamento dos editais, devido à pandemia, 2022 começa a dar bons motivos para você continuar se preparando para a aprovação no concurso público.

Nessa última semana, foram publicados cinco editais, com vagas para vários níveis de escolaridade. Veja a seguir!

Concurso UNB

O edital da UNB – Fundação Universidade de Brasília – oferece 174 oportunidades imediatas, sob organização da Cebraespe.

Com vagas para nível médio e superior, os salários variam de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66. O período de inscrições é de 28 de janeiro a 15 de fevereiro e a aplicação das provas está prevista para acontecer em 10 de abril.

Concurso SEAD GO

Divulgado pelo Diário Oficial do Goiás, o edital da SEAD GO – Secretaria de Administração do Goiás – traz um total de 329 vagas, com salário inicial na faixa de R$ 5,3 mil.

As vagas são voltadas para especialidades de analista de gestão governamental – nível superior. O certame é organizado pelo Instituto AOCP. As inscrições iniciam em 10 de fevereiro e seguem até 14 de março. A aplicação da prova acontece em 24 de abril, em Goiânia-GO.

Concurso Sedu ES

Com oferta de 1,5 mil vagas, o edital da Sedu ES – Secretaria de Educação do Espírito Santo – é organizado pela Fundação Carlos Chagas e oferece oportunidades para nível médio e superior.

Dentro das mais de mil oportunidades, estão os cargos de agente de suporte educacional e professor.

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 28 de janeiro e 18 de fevereiro, e a prova acontece em 27 de março. As taxas de inscrições variam de R$ 66,25 a R$ 81,25, a depender do nível pretendido, e os salários podem chegar ao máximo de R$ 4.975,43.

Concurso CREF 16

O Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região – CREF 16 –, localizado no Rio Grande do Norte, também publicou o edital do seu concurso. Com oferta de vagas para nível médio e superior, o certame segue organizado pelo COMPERVE da UFRN.

O período de inscrições vai de 14 de fevereiro até 13 de março, e as provas acontecem em 24 de abril.

Concurso Amazul

O edital da Amazul – Amazônia Azul Tecnologias de Defesa – foi divulgado com oferta de 140 vagas imediatas, mais cadastro reserva, para atuação em São Paulo e Rio de Janeiro.

Com salário inicial de até R$ 7.506,47, o concurso oferece vagas para os níveis médio, médio técnico e superior, e sua inscrição pode ser feita de 29 de janeiro a 06 de março. A prova acontece em 27 de março e é organizada pela Selecon.

Motivos para continuar

Mesmo com a instabilidade causada pelas circunstâncias sanitárias, as publicações desses editais marcam a tão esperada retomada, para os concurseiros. Ainda para 2022, são aguardadas mais de 200 mil vagas, de pelo menos 170 editais.

Siga um bom planejamento de estudos para se destacar da concorrência e cultive o entusiasmo e a estabilidade emocional nesse processo. Grandes oportunidades já começam a surgir, então, fique atento as datas e não perca os prazos de inscrições.

Dicas de estudo

Que tal já ir se preparando para começar os estudos e conseguir a vaga tão desejada em um concurso público?

Lembre-se de ler todo o edital da prova que você irá se aplicar e, a partir disso, crie um calendário de estudos.

Dessa forma, você poderá focar nos assuntos que são realmente importantes e evita distrações.

