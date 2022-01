Concurso SEJUSP MG 2022: Projeto básico de agentes está em análise

O edital de concurso público da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais (Concurso SEJUSP-MG 2022) tem expectativa de ser publicado em breve para o cargo de Agente Socioeducativo.

O órgão confirmou que está em análise pela área técnica o projeto básico do edital. A informação foi passada à Folha Dirigida na última quinta-feira, 27, pela Assessoria de Comunicação da pasta.

O projeto básico é um documento que funciona como espelho para o edital. O documento indica dados importantes sobre o certame, como, por exemplo, vagas, cargo, requisitos, estrutura de provas e cronograma previsto.

O concurso SEJUSP MG

O edital do concurso SEJUSP-MG vai liberar 270 vagas para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo.

“O concurso para agente de segurança socioeducativo está autorizado para 270 vagas. O termo de referência está pronto e no momento está no processo de realização da licitação para escolha da empresa executora. Devido a alguns trâmites internos, o concurso irá atrasar a publicação do edital como previa antes. Não há previsão de publicação ainda este ano”, disse a assessoria de imprensa.

Para se candidatar ao cargo, o candidato deverá ter nível médio completo. O salário inicial do cargo é de R$4.098,45.

A expectativa agora é pelo anúncio do nome da banca organizadora do concurso Sejusp MG para agente socioeducativo.

O último edital para o cargo, aberto em 2013, foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Na época, foram liberadas 820 vagas, com reserva para pessoas com deficiência.

O concurso contou com prova Objetiva de múltipla escolha e redação; Prova de Condicionamento Físico por Testes Específicos; Exame Psicológico; Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada; Exames Médicos; Curso de Formação Técnico-Profissional.