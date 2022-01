Concurso TJ TO 2022 tem banca organizadora definida! Confira

O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins tem expectativa de abrir o seu novo edital de concurso público (Concurso TJ TO 2022) em breve. Foi divulgado no Diário Oficial do próprio órgão, edição do dia 12 de janeiro, a informação de que a Fundação Getúlio Vargas (FGV) será a banca do certame. A escolha aconteceu por meio de dispensa de licitação.

Agora, com a banca definida, o próximo passo será a assinatura de contrato entre as partes. Após isso, o edital do concurso TJ-TO 2022 poderá ser divulgado.

Os cargos, bem como o número de vagas do edital, ainda não foram informados. Segundo informações da dispensa de licitação que confirmou a banca, o edital terá oportunidades para o quadro efetivo do Tribunal.

Comissão organizadora já formada

A comissão organizadora do concurso TJ-TO já foi definida, conforme publicação no Diário Oficial de Justiça do dia 15 de dezembro de 2021.S

egundo informações do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Tocantins (Sinsjusto), os trâmites do certame já estavam em andamento.

“O Sindicato está à disposição do TJ TO para o que for preciso em relação ao tema. Uma das nossas prioridades é a realização do concurso. A população tocantinense merece o melhor atendimento e mais completo dentro do Poder Judiciário. O concurso nos traz segurança e a certeza de que a população estará em boas mãos”, disse a presidente do Sindicato, Maria das Dores.

O concurso do TJ-TO visará somente preencher os cargos vagos, considerando que a LC 173/2020 impede o Judiciário de aumentar o número de servidores. Segundo informações do desembargador, para isso teria que ser enviado um Projeto de Lei (PL) ao Legislativo Estadual, o que inviabilizaria a realização do edital ainda este ano de 2021.

O concurso TJ TO 2022

No final de 2020, o concurso TJ-TO teve os seus estudos retomados. O concurso havia sido suspenso em 2018, o projeto para o novo concurso TJ-TO teve que ser refeito.

A informação foi confirmada pela Comissão de Seleção e Treinamento, setor que é responsável pela organização do concurso TJ-TO. De acordo com informações da equipe, o pleno do Tribunal aprovou, em dezembro de 2020, a proposta para a realização do novo concurso.

A comissão tem objetivo de fazer o levantamento de cargos vagos. A seleção vem sendo aguardada desde o ano de 2018, quando o contrato com o Cebraspe, banca organizadora, foi suspenso porque, segundo o TCE, havia indícios de irregularidades no procedimento licitatório.

Na época, estavam sendo previstas 30 vagas, além de formação de cadastro reserva, em cargos de analista judiciário, oficial de justiça e técnico judiciário.

Caso o novo concurso ocorra, no entanto, a carreira de oficial de justiça não será incluída, já que a Lei Complementar nº 126/2019 extinguiu o cargo.

Concurso TJ TO aberto em 2018

Em 2018, o concurso do TJ-TO foi suspenso. Na ocasião, o edital contou com vagas para Analista Judiciário, para ingresso nas áreas de Direito; Administração; Ciências da Computação; Serviço Social; Ciências Contábeis; Arquitetura; Pedagogia; Engenharia (Civil e Elétrica); Estatística; Psicologia; Medicina (Cardiologia, Clínica Geral, Ortopedia, Psiquiatria); Enfermagem; e Fisioterapia.

O concurso ainda iria contar com vagas para os cargos de oficial de justiça avaliador, na área de Direito (extinto), e técnico judiciário, em apoio judiciário e administrativo, Informática, programador de computadores e técnico de enfermagem.

Os salários, segundo o órgão, chegavam a R$11.876,31 para analista judiciário, de nível superior, enquanto que para técnico, de nível médio, os salários chegavam a R$7.093,74.