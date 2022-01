Concursos Prefeitura de Santa Rosa do Sul – SC tem inscrições até amanhã (19)

Em Santa Catarina, a Prefeitura de Santa Rosa do Sul tem inscrições até amanhã (19). Os editais de concursos públicos tem por objetivo o preenchimento de 30 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Edital nº 001/2021: Engenheiro Civil (1); Fonoaudiólogo (1); Médico (1); Motorista (1); Psicólogo (1); Telefonista/ Recepcionista (1); Agente Administrativo I (1); Agente Administrativo II (1); Assistente Social (1); Auxiliar de Serviços Gerais I (1); Auxiliar de Serviços Gerais II (1); Enfermeiro (1); Técnico em Enfermagem (1); Vigia (1); Enfermeiro II (1); Técnico de Informática (1);

Edital nº 002/2021: Professor IV – Ciências (1); Professor IV – Educação Física (1); Professor IV – Geografia (1); Professor IV – História (1); Professor IV – Informática (1); Professor IV – Inglês (1); Professor IV – Matemática (1); e Professor IV – Português (1); Fonoaudiólogo (1); Professor III – Educação Infantil (1); Professor III – Ensino Fundamental (1); Professor IV – Artes (1); Agente de Biblioteca Escolar (1); Auxiliar de Ensino (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 643,61 a R$ 6.103,29, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 19 de janeiro de 2022, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Faepesul. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante aplicação de provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio logico, e conhecimentos específicos; mais prova prática para o cargo de motorista e funções da área da educação.

As avaliações serão realizadas no dia 30 de janeiro de 2021. Os concursos terão validade de 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2022

EDITAL 02/2022