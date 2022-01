Concursos públicos abrem cerca de 230 mil vagas no país

Devido à pandemia, muitos Concursos Públicos ficaram suspensos por dois anos, todavia muitos voltam a acontecer no início de 2022. De acordo com especialistas, a expectativa é de que cerca de 230 mil vagas sejam abertas no país àqueles que buscam recolocação no mercado de trabalho.

Já há processos seletivos para os Concursos Públicos acontecendo em diversas empresas pelo país. Uma delas é a Petrobras, que encerrou nesta quarta-feira (5) suas inscrições para os concursos. As vagas são para selecionar pelo menos 757 profissionais do nível superior. O próprio IBGE também apresentou inscrições para mais de 206 mil profissionais até o dia 21 de janeiro.

Já a Controladoria Geral da União (CGU) tem pelo menos 375 vagas abertas até o dia 1 de fevereiro, dentre elas 300 são para nível superior e 75 de nível médio. Além disso, a Aeronáutica tem disponível pelo menos 834 vagas para nível médio técnico, com inscrições abertas até o dia 4 de fevereiro. Por fim, a Polícia Militar, possui pelo menos 220 posições, com inscrições até o dia 20 de janeiro.

Bolsonaro veta projeto sobre Concursos Públicos

Nesta quarta-feira (5), o presidente Jair Bolsonaro vetou o Projeto de Lei nº 1.676 que ajusta a suspensão da contagem dos prazos de validade dos concursos públicos federais. A suspensão estava programada para durar enquanto o país se encontrasse em período de calamidade pública pela pandemia da Covid-19, que havia terminado em 31 de dezembro de 2020.

Caso o projeto não fosse vetado, os prazos dos concursos públicos homologados antes do reconhecimento da situação de calamidade, até 20 de março de 2020, voltariam a ser contados a partir de 1º de janeiro de 2022. Isso aconteceria porque o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus bloqueou o aumento de despesas com pessoal até o fim de 2021, impedindo a nomeação de candidatos aprovados.

De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, a medida é contrária ao interesse público ao realizar a suspensão até 31 de dezembro de 2021. O governo Bolsonaro justificou a medida dizendo que tal medida “poderia implicar a aplicação de efeitos retroativos ao restabelecer a vigência de concursos já encerrados e causar insegurança jurídica. Dessa forma, entende-se que a proposição legislativa perdeu o seu objeto”.

Vagas Petrobrás

A Petrobras irá emitir, nesta sexta-feira (17), um edital do concurso público para profissionais com nível superior. No total, são 4.537 vagas, dentre elas 757 para início imediato e 3.780 para cadastro de reserva. A empresa oferece remuneração mínima inicial de R$ 11.716,82, além de previdência complementar, planos de saúde e benefícios educacionais para dependentes.

Já são 24 áreas contempladas, dentre elas:

Ciência de Dados, Análise de Sistemas (engenharia de software, infraestrutura e processos de negócio);

Engenharia Ambiental;

Engenharia de Petróleo;

Engenharia de Equipamentos (elétrica, eletrônica, inspeção, mecânica, terminais e dutos);

Engenharia de Processamento;

Engenharia Civil ;

; Engenharia de Segurança de Processo;

Engenharia de Segurança do Trabalho;

Engenharia Naval;

Análise de Comércio e Suprimento;

Análise de Transporte Marítimo;

Geofísica (Física, Geologia);

Geologia;

Economia;

Administração.

Dentre as vagas, 20% serão destinadas a pessoas negras (pretas e pardas), enquanto 8% estão reservadas para profissionais com algum tipo de deficiência. Para se inscrever neste Concurso Público, é preciso pagar uma taxa de R$ 79,83.