Concursos públicos: confira a lista das quase 225 mil vagas abertas no país

Prefeitura de Guarulhos (SP) 4/2/2022 50 R$ 2.089,23 médio Guarulhos São Paulo Edital Prefeitura Municipal de Itapejara D’Oeste (PR) 31/01/2022 6 R$ 14.057,85 fundamental, médio e superior Itapejara D’Oeste Paraná Edital Prefeitura Municipal de Carmo (RJ) 31/01/2022 21 R$ 1.266,45 fundamental, médio e superior Carmo Rio de Janeiro Edital Prefeitura de Campina Verde (MG) 30/01/2022 55 R$ 2.349,00 fundamental, médio e superior Campina Verde Minas Gerais Edital Prefeitura de Monte Azul Paulista (SP) 29/01/2022 27 R$ 5.000,00 médio, técnico e superior Monte Azul Paulista São Paulo Edital Prefeitura de Cumaru do Norte (PA) 28/02/2022 24 R$ 1.550,00 médio Cumaru do Norte Paraná Edital Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 27/01/2022 30 R$ 6.606,32 médio, técnico e superior Campinas São Paulo Edital Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso (SC) 27/01/2022 R$ 3.977,46 alfabetizado, médio e superior Santa Terezinha do Progresso Santa Catarina Edital Prefeitura de Siderópolis (SC) 26/01/2022 8 R$ 1.550,00 médio Siderópolis Santa Catarina Edital Prefeitura de Curitibanos (SC) 25/01/2022 21 R$ 9.211,72 fundamental, médio e superior Curitibanos Santa Catarina Edital Prefeitura Municipal de Itapira (SP) 25/01/2022 103 R$ 4.845,79 fundamental, médio e superior Itapira São Paulo Edital Prefeitura de Jandaia (GO) 24/01/2022 5 R$ 1.886,15 médio Jandaia Goiás Edital Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté (SP) 24/01/2022 30 R$ 6.700,00 superior Taubaté São Paulo Edital Câmara Municipal de Campo Grande (MS) 23/01/2022 20 R$ 3.005,86 médio e superior Campo Grande Mato Grosso do Sul Edital Prefeitura Municipal de Charqueada (SP) 23/01/2022 R$ 3.076,00 médio Charqueada São Paulo Edital Prefeitura de Glória de Dourados (MS) 21/02/2022 81 R$ 15.678,00 fundamental, médio e superior Glória de Dourados Mato Grosso do Sul Edital Prefeitura Municipal de Nova Xavantina (MT) 21/02/2022 8 R$ 14.526,42 médio e superior Nova Xavantina Mato Grosso Edital Prefeitura de Gravatá (PE) 21/01/2022 61 R$ 1.500,00 fundamental, médio e superior Gravatá Pernambuco Edital Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo 2022 21/01/2022 206.891 R$ 2.100,00 fundamental e médio todos os estados todos os estados Edital Prefeitura de Guatambu (SC) 21/01/2022 35 R$ 6.648,55 fundamental, médio e superior Guatambu Santa Catarina Edital Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) 21/01/2022 1 R$ 10.746,66 superior Sorocaba São Paulo Edital Prefeitura Municipal de Figueirópolis D’Oeste (MT) 21/01/2022 2 R$ 1.550,00 médio Figueirópolis D’Oeste Mato Grosso Edital Prefeitura de Pimenta Bueno (RO) 20/12/2022 7 R$ 14.000,00 médio e superior Pimenta Bueno Roraima Edital Polícia Militar do Pará 20/01/2022 110 médio e superior Pará Edital Câmara Municipal de Rio Acima (MG) 20/01/2022 12 R$ 3.500,00 alfabetizado, fundamental, médio e superior Rio Acima Minas Gerais Edital Polícia Militar de São Paulo 20/01/2022 220 R$ 3.310,13 médio São Paulo São Paulo Edital Prefeitura de Belo Horizonte (MG) 20/01/2022 251 R$ 2.758,41 superior Belo Horizonte Minas Gerais Edital Tribunal de Justiça de São Paulo 20/01/2022 219 superior São Paulo São Paulo Edital Prefeitura de Herval (RS) 19/01/2022 2 R$ 14.900,93 superior Herval Rio Grande do Sul Edital Prefeitura de Presidente Prudente (SP) 19/01/2022 55 R$ 8.189,93 fundamental, médio e superior Presidente Prudente São Paulo Edital Prefeitura Municipal de Taquaritinga do Norte (PE) 19/01/2022 32 R$ 1.600,00 fundamental, médio e superior Taquaritinga do Norte Pernambuco Edital Prefeitura de Jati (CE) 18/01/2022 30 R$ 1.443,12 superior Jati Ceará Edital Prefeitura Municipal de Bom Jesus (SC) 18/01/2022 2 R$ 2.040,66 técnico e superior Bom Jesus Santa Catarina Edital Prefeitura Municipal de São Bento do Sul (SC) 18/01/2022 18 R$ 1.550,00 médio São Bento do Sul Santa Catarina Edital Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 18/01/2022 8 R$ 5.801,50 superior Belo Horizonte Patos de Minas Edital Câmara Municipal de Chavantes (SP) 17/01/2022 2 R$ 3.050,00 médio e superior Chavantes São Paulo Edital Conselho Regional de Química do Espírito Santo 17/01/2022 2 R$ 2.264,75 médio Vitória Espírito Santo Edital Prefeitura de Navegantes (SC) 17/01/2022 35 R$ 14.069,86 médio, técnico e superior Navegantes Santa Catarina Edital Prefeitura de Três Lagoas (MS) 17/01/2022 596 R$ 6.983,83 médio e superior Três Lagoas Mato Grosso do Sul Edital Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 17/01/2022 34 R$ 20.988,01 superior Natal Rio Grande do Norte Edital Prefeitura Municipal de São José do Cerrito (SC) 17/01/2022 59 R$ 12.836,36 fundamental, médio e superior São José do Cerrito Santa Catarina Edital Prefeitura Municipal de Jaraguari (MS) 17/01/2022 29 R$ 2.831,98 fundamental, técnico, médio e superior Jaraguari Mato Grosso do Sul Edital Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (MT) 16/01/2022 2233 R$ 3.183,71 médio e superior Cuiabá Mato Grosso Edital Prefeitura Municipal do Sertão (SC) 16/01/2022 7 R$ 5.194,58 alfabetizado, médio e superior Sertão Santa Catarina Edital Prefeitura Municipal de Barrinha (SP) 16/01/2022 R$ 14,50 hora/aula superior Barrinha São Paulo Edital Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (AM) 15/02/2022 2001 R$ 13.867,91 fundamental, médio e superior Manaus Amazonas Edital Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 15/01/2022 3 R$ 9.616,18 superior Belo Horizonte Minas Gerais Edital Prefeitura Municipal de Mangaratiba (RJ) 14/02/2022 647 R$ 2.121,62 fundamental, médio, técnico e superior Mangaratiba Rio de Janeiro Edital Fundação para o Vestibular da Unesp – Fundação Vunesp 14/02/2022 1 R$ 2.239,87 médio São Paulo São Paulo Edital Assembleia Legislativa do Maranhão 14/02/2022 66 R$ 14.178,80 médio e superior São Luís Maranhão Edital Prefeitura de Goioerê (PR) 14/01/2022 13 R$ 3.216,73 fundamental, médio, técnico e superior Gioierê Paraná Edital Prefeitura de Planaltina (GO) 14/01/2022 227 R$ 2.396,01 médio e superior Planaltina Goiás Edital Secretaria de Estado da Saúde (SES) de São Paulo 14/01/2022 1049 R$ 4.160,70 médio e superior São Paulo Edital Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) 14/01/2022 1 R$ 10.746,66 superior Rosana São Paulo Edital Prefeitura Municipal de Ibiraiaras (RS) 14/01/2022 7 R$ 1.770,49 superior Ibiraiaras Rio Grande do Sul Edital Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS/Bahia) 13/01/2022 178 R$ 2.432,16 médio e superior Ilhéus Bahia Edital Prefeitura de Afuá (PA) 13/01/2022 33 R$ 1.550,00 médio Afuá Pará Edital Prefeitura de Nova Nazaré (MT) 13/01/2022 37 R$ 13.724,10 fundamental, médio e superior Nova Nazaré Mato Grosso Edital Prefeitura Municipal de Brejão (PE) 13/01/2022 12 R$ 2.244,52 médio e superior Brejão Pernambuco Edital Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte (MT) 13/01/2022 305 R$ 6.100,82 fundamental, médio e superior Gaúcha do Norte Mato Grosso Edital Prefeitura Municipal de Senador Pompeu (CE) 13/01/2022 1 R$ 1.550,00 médio Senador Pompeu Ceará Edital Prefeitura Municipal de Vila Boa (GO) 13/01/2022 22 R$ 2.500,00 médio e superior Vila Boa Goiás Edital Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp) 12/01/2022 3 R$ 11.136,86 médio e superior Santa Bárbara d’Oeste São Paulo Edital Prefeitura de Blumenau (SC) 12/01/2022 7 R$ 1.336,86 médio Blumenau Santa Catarina Edital Prefeitura Municipal de Aracruz (ES) 12/01/2022 107 R$ 2.037,11 fundamental, médio e superior Aracruz Espírito Santo Edital Prefeitura Municipal de Cajamar (SP) 11/02/2022 30 R$ 6.983,80 fundamental, médio e superior Cajamar São Paulo Edital Prefeitura de Nova Bandeirantes (MT) 11/01/2022 74 R$ 2.173,88 fundamental, médio e superior Nova Bandeirantes Mato Grosso Edital Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) 11/01/2022 34 R$ 15.716,98 fundamental, médio e superior Vila Bela da Santíssima Trindade Mato Grosso Edital Câmara Municipal de Buritis (MG) 11/01/2022 2 R$ 3.295,14 fundamental e superior Buritis Minas Gerais Edital Instituto de Previdência de Buritis (MG) 11/01/2022 3 R$ 3.082,27 fundamental, médio e superior Buritis Minas Gerais Edital Prefeitura de Laguna (SC) 11/01/2022 2 R$ 6.670,16 superior Laguna Santa Catarina Edital Secretaria de Segurança Pública do Amazonas 11/01/2022 150 R$ 1.478,78 médio e superior Amazonas Amazonas Edital Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco 11/01/2022 72 R$ 2.400,00 médio e superior Pernambuco Edital Prefeitura Municipal de Barra do Bugres (MT) 11/01/2022 R$ 5.189,00 médio e superior Barra do Bugre Mato Grosso Edital Prefeitura Municipal de Surubim (PE) 11/01/2022 84 R$ 1.613,33 médio e superior Surubim Pernambuco Edital Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Três Pontas (MG) 10/02/2022 3 R$ 4.942,72 fundamental, médio e superior Três Pontas Minas Gerais Edital Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 10/02/2022 15 superior Rio de Janeiro Rio de Janeiro Edital Agência Nacional de Mineração (ANM) 10/01/2022 40 R$ 9.909,30 superior Belo Horizonte, Belém, Brasília, Cuiabá, São Paulo e Salvador Minas Gerais, Pará, Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo e Bahia Edital Câmara Municipal de Bocaiúva (MG) 10/01/2022 13 R$ 3.000,00 fundamental, médio e superior Bocaiúva Minas Gerais Edital Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Paraná e Santa Catarina 10/01/2022 150 R$ 4.510,00 médio e superior Curitiba e Florianópolis Paraná e Santa Catarina Edital Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo 2022 10/01/2022 1.812 R$ 3.677,27 médio todos os estados todos os estados Edital Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo 10/01/2022 15 R$ 5.416,56 superior Espírito Santo Espírito Santo Edital Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPE-Prev) 10/01/2022 72 R$ 4.697,20 médio e superior Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Edital Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina (IGP) 10/01/2022 70 R$ 16.000,00 médio e superior Santa Catarina Edital Prefeitura de Itu (SP) 10/01/2022 50 R$ 3.148,06 fundamental, médico, técnico e superior Itu São Paulo Edital Prefeitura de Mercedes (PR) 10/01/2022 2 R$ 13.236,72 superior Mercedes Paraná Edital Prefeitura de Três Barras do Paraná (PR) 10/01/2022 21 R$ 1.443,72 superior Três Barras do Paraná Paraná Edital Prefeitura Municipal de Dourado (SP) 10/01/2022 R$ 2.649,49 superior Dourado São Paulo Edital Fundação Adib Jatene 10/01/2022 2 superior São Paulo São Paulo Edital Fundação Adib Jatene 10/01/2022 3 técnico São Paulo São Paulo Edital Prefeitura Municipal de Parápaz (PA) 10/01/2022 11 R$ 1.560,76 médio e superior Parápaz Pará Edital Prefeitura Municipal de Lapa (PR) 09/02/2022 R$ 5.007,75 fundamental, médio e superior Lapa Paraná Edital Banco da Amazônia 07/02/2022 219 R$ 3.490,88 médio e superior nacional Edital Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe 06/02/2022 10 R$ 9.400,00 superior Aracaju Sergipe Edital Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde – Médicos pelo Brasil 06/02/2022 4.652 R$ 12.600,00 superior Nacional Edital Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 04/02/2022 39 R$ 4.472,64 superior Pernambuco Edital Secretaria Executiva de Ressocialização do Estado de Pernambuco 04/02/2022 200 R$ 3.900,00 superior Pernambuco Edital Prefeita de Palhoça (SC) 04/02/2022 60 R$ 10.528,36 fundamental, médio e superior Palhoça Santa Catarina Edital Prefeitura Municipal de Águas Mornas (SC) 04/02/2022 R$ 3.425,36 fundamental, médio e superior Águas Mornas Santa Catarina Edital Prefeitura Municipal de Damolândia (GO) 04/02/2022 13 R$ 1.100,00 superior Damolândia Goiás Edital Prefeitura de Belo Horizonte (MG) 03/02/2022 14 R$ 15.022,52 superior Belo Horizonte Minas Gerais Edital Câmara Municipal de Barbacena (MG) 03/02/2022 15 R$ 5.290,91 fundamental, médio e superior Barbacena Minas Gerais Edital Prefeitura Municipal de Manaus (AM) 03/02/2022 124 R$ 13.867,91 superior Manaus Amazonas Edital Prefeitura Municipal de Praia Grande 03/02/2022 170 R$ 1.793,50 médio Praia Grande São Paulo Edital Câmara Municipal de Itabira (MG) 02/03/2022 7 R$ 3.957,31 médio e superior Itabira Minas Gerais Edital Prefeitura de Arceburgo (MG) 02/03/2022 81 R$ 3.016,70 fundamental, médio e superior Arceburgo Minas Gerais Edital Prefeitrua Municipal de Queluz (SP) 02/02/2022 80 R$ 3.239,96 fundamental, médio e superior Queluz São Paulo Edital Controladoria Geral da União (CGU) 01/02/2022 375 R$ 19.197,06 superior vários estados Edital









Fonte: iBahia