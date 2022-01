Condutor alcoolizado é preso após atingir dois veículos em avenida

Um condutor foi preso por embriaguez ao volante e por provocar um acidente na noite deste sábado (8) na Avenida Ceci Cunha, bairro Itapoã, em Arapiraca, cidade a 120 quilômetros da capital alagoana. É da Polícia Militar a informação de que o condutor do Fiat Palio de placa PGJ 5581/AL perdeu o controle do veículo…

Reprodução

Um condutor foi preso por embriaguez ao volante e por provocar um acidente na noite deste sábado (8) na Avenida Ceci Cunha, bairro Itapoã, em Arapiraca, cidade a 120 quilômetros da capital alagoana.

É da Polícia Militar a informação de que o condutor do Fiat Palio de placa PGJ 5581/AL perdeu o controle do veículo e atingiu um Tiggo, que foi arremessado contra um Fieste. Ambos os veículos estavam estacionados e sem ninguém no momento do acidente.

Militares do 3º BPM foram ao local e prenderam em flagrante o motorista causado do acidente o encaminhou à Central de Flagrantes.