Confira cinco peças que não podem faltar nos seus looks de verão

O verão está chegando e a vontade de renovar o guarda-roupa vem junto, não é? Por isso, para te ajudar a gastar menos – mas ainda assim arrasar com looks – separamos as peças que não podem faltar no seu armário na hora de curtir a estação mais quente do ano. Confira:

Com diversos modelos, tamanho e cortes, o body é uma peça fácil de usar. A peça pode ser colocada como base para looks e, com isso, ser usada em várias combinações, desde o clássico short jeans até calças de tecidos leves. A ideia é apostar em roupas com cores leves e similares aos tons do verão, como o verde, amarelo e laranja.

As peças com mangas bufantes são um charme e dão uma “cara” mais chique à combinação. A peça, como o nome sugere, possui um maior volume nas mangas, e promete dar destaque a cintura. Se você quiser causar ainda mais impacto no visual, aposte em usar essas peças com cinto. Outra dica é usar a transparência na manga para trazer uma leveza e diferenciada.

Verão, praia, sol e piscina são a cara de looks com shorts de tecido bem levinho. Os conjuntinhos também são uma combinação super charmosa.

A calça – que já foi moda em outras estações – pode voltar com tecidos leves. É ideal para dias de verão mais fresquinhos. Estampas leves ficam lindas com blusas com tons claros e acessórios com cores chamativas – você pode apostar também no neon!

Lenços com tecidos leves e amarrações criativas voltaram com tudo. A tendência que vem dos anos 90 está de volta ao mundo das fashionistas, mas dessa vez combinadas com peças de cintura alta. Usando a criatividade, os lenços que podem ser usados com acessórios de base têm infinitas possibilidades de combinações.