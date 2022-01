confira o número de usuários beneficiados por cidade

O Governo Federal deverá começar na próxima semana os pagamentos turbinados do Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 17,5 milhões de pessoas irão receber o benefício em questão. São brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade social e que precisam de alguma ajuda.

Nesta terça-feira (11), o Ministério da Cidadania divulgou a lista de todas as cidades do país que irão receber o Auxílio Brasil neste mês de janeiro. O documento mostra como a situação de cada um dos municípios era até o ano passado e como ficou agora no início de 2022. Pelo menos essa é a ideia.

De acordo com a lista, é possível ver que basicamente todas as cidades do país tiveram um aumento no número de pessoas elegíveis para participar do programa. Ao todo, estima-se que cerca de 3 milhões de brasileiros passem a fazer parte do benefício em questão, o que vai elevar o total para cerca de 17,5 milhões de cidadãos.

A mesma lista mostra também que nem todas as cidades conseguiram inserir todas as pessoas que estão na fila de espera no recebimento de janeiro. Isso acontece porque se entende que a lista que o Governo Federal conseguiu zerar no início desse mês já passou por uma atualização. Dessa forma, novos indivíduos estão esperando neste momento.

Pelo que se sabe até aqui, o Ministério da Cidadania deverá seguir fazendo novas inserções no programa todos os meses. Mas o patamar dos pagamentos não deve sair muito desse que vemos atualmente. Até o final do ano, o projeto vai girar em torno dos 18 milhões de atendidos.

Você Pode Gostar Também:

A lista das cidades

Como dito, o Ministério da Cidadania divulgou um documento com a lista de todas as cidades brasileiras. Para ver essa lista em formato de PDF, basta clicar neste link sobre esta linha. São várias páginas com várias informações.

Esses números, obviamente, poderão mudar com o passar dos meses justamente por causa das novas inserções e bloqueios que ocorrerão no decorrer dos próximos meses. Então é importante deixar claro que esses dados são apenas um retrato do momento .

Quem tem direito ao Auxílio Brasil

De acordo com as regras gerais do Auxílio Brasil, poderão ganhar o dinheiro do benefício apenas as pessoas que já fazem parte do Cadúnico. Além disso, é preciso obedecer aos limites de renda do programa em questão.

Pelas regras, possuem o direito de receber as pessoas que estão em situação de extrema-pobreza. Além deles, os que estão em condição de pobreza também poderão, desde que morem com uma gestante ou pelo menos um menor de 21 anos de idade.

Preferência para quem ganha menos

Como aparentemente não tem vagas para todo mundo, então o Governo Federal preferiu criar novas delimitações. É uma espécie de peneira que define quais são as famílias que possuem prioridade nesse recebimento.

Pelo que se sabe até aqui, terão preferência os usuários que estão em situação de maior vulnerabilidade social. Nesse sentido, dá para dizer que quem está em condição de extrema-pobreza vai ter mais chances de receber o benefício.

CLIQUE PARA VER A LISTA DE USUÁRIOS POR CIDADE