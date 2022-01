Confira três tipos de produtos para conquistar a sobrancelha perfeita

Responsáveis por ressaltar o olhar, as sobrancelhas merecem bastante atenção na hora de produzir uma make ou até mesmo no dia a dia. Já existem muitos procedimentos e técnicas que visam acabar com as falhas, dando mais preenchimento e volume. No entanto, nem sempre dá para ir para o salão. Por isso, quem curte deixar a sobrancelha sempre bem ajeitada, é bom contar com aliados nessa missão.