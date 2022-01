Conheça a baiana ‘sósia’ de Juliette que teve romance exposto com Rodolffo

Foi encontrada a musa dona do “batom de cereja” que encantou o ex-BBB Rodolffo. Aiane Freitas foi apontada como novo affair do cantor, após Carlinhos Maia expor o casal nas redes sociais.

“Gente, chama Aiane e Rodolffo para tomar café […] Aiane e Rodolffo que dormiram juntos”, disse o humorista que, logo depois, recebeu um corte do sertanejo. Ele queria saber qual era a “fofocaiada rolando solta”.

Aiane é natural de Irecê na Bahia e ganhou notoriedade na web ao ser comparada com Juliette. A baiana chegou a ser chamada de “sósia” da cantora nas redes sociais. Em seu perfil do Instagram, com quase 2 milhões de seguidores, a modelo ostenta com cliques em passeios de luxo, jatinho e dancinhas que bombam na web.

Mas, engana-se quem pensa que em sua carreira não existiram dificuldades, Aiana revelou que já sofreu preconceito por ser nordestina. “Por conta do meu sotaque, eles me chamavam de roceira, principalmente quando fui morar em São Paulo. Eu sou baiana e lá na capital paulista existe muito preconceito. Eles usavam várias gírias, como ‘isso é coisa de baiano’, ‘que baianice’, ‘só podia ser baiano’”, revelou em entrevista ao Blog de Analice Nicolau no Jornal de Brasília.