Conheça Agnes Nunes: artista e compositora ‘paraibaiana’ que ganha espaço na nova MPB

Agnes Nunes, cantora e compositora nascida em Feira de Santana, na Bahia – e, criada na Paraíba -, ganhou um espaço especial no coração do público, assim como no de grandes artistas tal qual Caetano Veloso, Elza Soares e Lázaro Ramos. No auge dos seus 19 anos, Agnes lança o seu primeiro álbum “Menina mulher”, nesta sexta-feira (28), onde aborda as suas vivências e escreve sobre a transição da adolescência para a fase adulta. Posterior ao novo disco, a cantora lançou singles como “Lisboa”, “São Paulo” e “Hiroshima”, além de ter cantado ao lado de nomes marcantes da música brasileira. Dentre eles estão: Elza Soares, Caetano Veloso, Sandra de Sá, Chico César, Margareth Menezes e Preta Gil. Um dos mais recentes projetos da jovem é o “Abre Alas”, onde Agnes recebe 6 mulheres icônicas do cenário musical do país. Confira o “Abre Alas”, disponível no YouTube!

Em entrevista exclusiva ao portal iBahia, Agnes Nunes contou sobre o seu encontro com a música, o seu processo de autoestima e como transformou experiências dolorosas, como o racismo e o bullying, em arte. Conheça mais sobre a cantora e compositora Agnes Nunes:

Por trás da Menina Mulher

Foto: Lucas Nogueira/Divulgação



iBahia: Como a música surgiu em sua vida? Qual a importância dela em seu processo de autoaceitação e autoestima?

Agnes Nunes: “A música sempre esteve presente na minha vida, mas de forma mais forte, ela se tornou ainda mais presente quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Eu sofria muito racismo e muito bullying, eu chegava em casa e eu só queria escutar músicas, músicas que me deixassem forte. A minha mãe trabalhava o dia inteiro, então, eu chegava em casa e estava sozinha. Não tinha nada e era só a música, sempre foi muita música. E, depois, acabou que minha mãe me deu o meu teclado. A música esteve na minha vida com um papel encorajador, e, eu sempre tento fazer com que isso passe para outras pessoas. Que o que eu senti quando conheci a música, de outra maneira, façam com que outras pessoas ao ouvirem as minhas músicas e a minha voz sintam também”.

iBahia: Após sofrer racismo e bullying ao longo da infância e adolescência, existiu algum receio de começar a cantar e compor profissionalmente? Se sim, como foi romper essa barreira?

Agnes Nunes: “Não, acho que nunca existiu nenhum receio não, porque depois que a música realmente entrou na minha vida e eu escolhi que era o que eu queria para minha vida, eu falei ‘vambora’, nada vai me parar não. Comecei a compor dentro do meu quarto, cantar dentro do meu quarto… Queria tanto que fosse a minha vida, que o primeiro vídeo que eu postei foi escondido da minha mãe, ela não queria que tivesse postado. Ela sempre teve medo da exposição na internet, eu ainda era muito nova e ela não tinha tempo para ficar supervisionando”.

iBahia: Apesar de ter crescido na Paraíba, qual a influência que a Bahia tem em suas composições? O que o estado baiano representa para você?

Agnes Nunes: “Nossa, tudo. A Bahia pra mim é tudo. Eu sou apaixonada pela Bahia. Eu saí daí muito nova, com nove meses, e, demorei muito para voltar, voltei quando eu tinha 18. E assim, hoje em dia eu vou direto, sempre quando o juízo aperta, é em Salvador que eu tô, em Barra Grande que eu tô. Pra mim, é fonte de inspiração, tanto que eu fui pra aí para conseguir terminar de escrever meu álbum. Tenho muito orgulho de ter nascido aí, mas digo que sou ‘paraibaiana’, para não complicar para nenhum dos lados”.

Carreira musical e seus encontros

Foto: Lilo Oliveira/Divulgação YouTube



iBahia: No cenário musical, qual foi o seu principal objetivo pessoal e profissional?

Agnes Nunes: “O meu objetivo, vai acabar falando pelos dois, sempre foi muito puro. Nunca comecei pensando no que eu poderia ganhar, tipo dinheiro e essas coisas. Pra mim, o dinheiro ia ser uma consequência total. Porque eu comecei na música para justamente para poder me sentir mais forte, uma coisa de autoafirmação mesmo. E, eu queria que as outras pessoas também sentissem essa autoafirmação, essa autosuficiência com elas mesmas, sabe?! A música pra mim é uma coisa que tem muito a ver com empatia, que você se coloca no lugar do outro, sabe das necessidades do outros e que elas podem se parecer com as suas. Então, o meu objetivo sempre foi esse, fazer as pessoas sentirem seus sentimentos, de uma forma, talvez, mais intensa. Olhar para dentro de si, se permitirem amar, sentir dor, que é muito importante. A dor com a dor a gente fica mais forte e às vezes a gente se priva de muitos dos sentimentos. Eu entrei na música pra isso, pra provar que a música é viva e que ela faz a gente sentir muitas coisas”. iBahia: Como foi cantar e estar perto de grandes artistas da música brasileira como Elza Soares, Margareth Menezes e Preta Gil? O que a Elza Soares simboliza para você?

Agnes Nunes: “Pra mim significou muito, porque são mestres. São mestres reais, que significam força, força, força e força. A Elza passou por muita coisa, Margareth também, a Preta Gil… Todas essas mulheres passaram por muitas coisas, e, inclusive, foi por causa delas que eu, muitas vezes, não desiste. Sem saber, elas foram a minha fonte de força e fonte de inspiração. “

Sobre Elza: “Quando eu fiquei perto dela, quando a gente teve a oportunidade de cantar, eu só sabia chorar porque eu fiquei muito emocionada, muito, muito, muito. O tanto que essa mulher é especial, o tanto que essa mulher sofreu para conseguir uma vida digna, uma vida boa, sabe?! Apesar de tudo, ela só queria cantar. Foi mágico cantar com a Elza, foi mágico de verdade estar com ela, aprender com ela. Ela é incrível e ela deixou um legado pra gente de muita força e de muita arte”. iBahia: Através das redes sociais, dá para perceber uma relação e parceria muito forte entre você e o Xamã. Como é a convivência de vocês? Tem alguma música vindo por aí?

Agnes Nunes: “Ah, ele é o meu poeta preferido e sempre vai ser. A nossa relação é uma relação muito bonita, que envolve muita arte, muita cumplicidade. Eu costumo falar que sem ele, assim, talvez eu não estaria aqui. Nós somos da mesma gravadora, então, realmente sem ele talvez eu não estaria aqui, ele me deu muita força e sempre me dá, até hoje. E, além de uma relação profissional, criamos uma relação de amizade muito bonita também, então, quando eu preciso ele tá aqui e quando ele precisa de mim, eu sempre tô aqui também. A gente é uma dupla engraçada, uma dupla muito legal. Vêm novos projetos por aí, a gente nunca tá parado. Em breve, vou poder contar mais!”.

Primeiro álbum e fortes emoções: “Menina mulher”

Foto: Lucas Nogueira/Divulgação

Com 10 faixas, sendo 8 delas inéditas, o álbum “Menina Mulher” chega nesta sexta-feira (28) às plataformas digitais.

iBahia: Diante do lançamento do seu disco, qual sentimento predomina o seu coração nesse momento?

Agnes Nunes: “Acho que o principal sentimento é ansiedade. Eu tô muito ansiosa, muito. Acho que nunca me senti tão ansiosa, na verdade. E, assim, é um álbum muito especial pra mim, porque acompanhou o meu crescimento, acompanhou o meu amadurecimento e se transformou em música. Fiz com que isso se tornasse música. Eu falei ‘não, se for para ser o meu primeiro trabalho, que seja para as pessoas realmente me conhecerem e saberem o que eu penso com relação as coisas que elas querem saber. Eu não sou uma pessoa de me expor muito na internet, então, minha vida é muito fechadinha assim. E, eu faço isso através da música. A música tá aqui pra mim e ela vai ser essa minha ferramenta de expor meus pensamentos”. iBahia: Como foi colocar a sua transição de fases e todas as suas dificuldades nas composições? O que esse processo te ensinou sobre você mesma e sobre a CONFIRA?

Agnes Nunes: “Literalmente foi um processo. Sabe aquelas coisas que você vive e fala ‘nossa, eu precisava viver isso, se não eu nunca ia saber’?! Esse álbum tem muito disso. Eu fiz questão de viver certas coisas pra que eu pudesse saber como eu ia reagir sentindo essas coisas. Então, eu entrei em um relacionamento, coisa que eu sempre tive muito medo, terminei, senti a dor, e, me permiti conhecer novas pessoas, socialmente falando. Eu sou muito tímida, eu não gostava tanto de conhecer novas pessoas, mas hoje eu já amo. Foi muito importante esse álbum, eu me permiti sentir dor, sentir amor, me permiti sentir as coisas que é normal a gente sentir e que não achava normal. Aprendi que posso, sim, sentir, o ser humano deve sentir”. iBahia: Dentre as faixas do álbum, você tem alguma favorita?

Agnes Nunes: “Sim, tenho duas. ‘Amanhecer’, que eu adoro musicalmente, ela é muito especial pra mim, por conta dos instrumentos e da levada dela, que tá muito gostosa. Ela consegue me acalmar! E, ‘Menina Mulher’, que eu escrevi para mim mesma, é uma carta aberta de eu para eu”.

Escute agora “Menina Mulher”, faixa que leva o nome do novo álbum de Agnes Nunes: