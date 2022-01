Conheça as baianas que fazem parte do balé do Faustão

Um dos destaques são as 30 bailarinas que compõem o clássico Balé de Faustão. Duas delas são baianas. Conheça abaixo as profissionais Amanda Malaquias e Carol Amaral.

Integra o Balé do Faustão há três anos. É formada em Administração e pós-graduada em Marketing. Trabalhou como modelo, chegou a morar no México, foi Miss São Bernardo do Campo em 2018 e Miss Model Internacional em 2013, no Equador.