Conheça Hiran: representante baiano do rap ‘queer’

Foto: Antonio Kamani/Divulgação



Transformar opressão em arte. É isso que Hiran faz desde o seu primeiro álbum, Tem Mana No Rap, lançado em 2018. Com os versos da faixa-título do trabalho, ele expõe ofensas sofridas durante as suas tentativas de achar um espaço no ambiente machista que domina o gênero musical:

Ó, o viadinho chegou

O rap não é pra tua laia

Vai dar o cu para lá

Não guenta com os homi, se saia

Violências como essas fizeram parte do início da carreira do artista nascido e criado em Alagoinhas, cidade do Agreste Baiano localizada há pouco mais de 100 km de Salvador. Suas tentativas de entrar no rap sempre esbarravam na homofobia e na falta de referências. “Eu imaginava de longe, mas não parecia que era pra mim, sacou?! Não tinha ninguém igual a mim ali, tá ligado?!”, conta o artista.

O rap surgiu em bairros negros de Nova York no início da década de 1970. A capacidade de construir um discurso político de afirmação da periferia e da negritude – aliado a uma estética característica tanto no visual, quanto no musical – fez o gênero se difundir, junto com os outros elementos da cultura hip hop por diversas periferias do mundo. Chegou inclusive ao mainstream através de nomes como Jay-z e Kanye West, que atualmente assina apenas como Ye.

Apesar de suas características de resistência, o rap não foi capaz de se desenvolver sem marcas do patriarcado, que valoriza a masculinidade tóxica, para usar um termo em voga e bastante preciso. Então, para mulheres, pessoas LGBTQIA+ ou outras formas de construção de subjetividades que vão além do homem cis, o rap não é um espaço dos mais amigáveis.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Contudo, há diversos nomes que vêm quebrando essas barreiras. Para citar figuras brasileiras contemporâneas temos Karol Conká, Negra Li entre outras mulheres; e os nomes do rap queer, como as travestis Jup do Bairro e Linn da Quebrada, participante do Big Brother Brasil 2022. Há ainda Rico Dalasam, homem homossexual e a principal referências para encorajar Hiran a também disputar esse espaço. Ele é o Dalaboy citado em Tem Mana no Rap.

“Sempre quis ser MC. Tenho essa visão, essa imagem estética, na minha cabeça muito bem desenhada há muito tempo. Só que eu era uma criança viada, né?! Eu era uma criança espalhafatosa, era do jeito que sempre fui, tá ligado?! Livre, sacou?! E eu nunca cabia nos espaços, nos lugares. Eu me via vestindo as roupas que os caras estavam vestindo na TV, mas eu não me via na batalha de MC da minha rua, entendeu?!”, revela Hiran.

Mas tudo mudou depois de se ver representado. “Quando vi Rico Dalasam pela primeira vez eu não dormi no dia. Minha cabeça não conseguia processar, né?! Um homem gay com roupas femininas, muitas vezes, e o cabelo longo, mas a voz grossa, com uma camisa de basquete, às vezes, tá ligado?! Cantando ali sobre ser gay, do mesmo jeito que os cara [hétero] fazia… Bugou minha cabeça!”, conta.

Depois desse processo de identificação, ainda levou três anos até Hiran elaborar tudo aquilo e se jogar no rap com o single e videoclipe Choque de Bass. Hoje, depois de já ter conquistado seu espaço como rapper e caminhar para um consolidação da carreira, Hiran traz nos gestos e na fala trejeitos muito característicos dos artistas do gênero.

As violências e opressões certamente não cessaram, mas elas já não o impedem de construir a carreira. Além do trabalho de estreia, Hiran lançou em 2020 Galinheiro, seu segundo álbum, além de contar com diversos singles e clipes. Os feats também são inúmeros: Gloria Groove, Margareth Menezes, Linn da Quebrada, Baco Exu do Blues, Majur, entre outros.

É provável que em breve surja algum rapper fora da norma patriarcal com Hiran como referência, pois é esse o movimento de continuidade. Como ouvi Jup do Bairro afirmar uma vez em entrevista: o importante não é ser a primeira, mas sim não ser a última. Assim como Rico Dalasam impulsionou Hiran, certamente o baiano tem impulsionado ou ainda irá impulsionar outres; não há de ser o último!

Marcelo Argôlo*

Jornalista e pesquisador musical que acompanha o cenário musical baiano desde 2012. Mestre em Comunicação pela UFRB, ele é autor do livro Pop Negro SSA e mantém ainda o Instagram @popnegroba sobre a música pop negra da Bahia