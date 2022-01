Conheça Josyara: violão percussivo e o direito artístico de experimentar

O estilo de tocar de Josyara é frequentemente definido como um “violão percussivo”. A construção rítmica que a artista traz no instrumento, que na música brasileira é tradicionalmente usado como base harmônica, a torna uma musicista singular.

Nomes como Chico César, Lenine, Kiko Dinucci, Roberto Mendes e Rosinha de Valença são citados por ela como referências para a construção do seu estilo, mas é perceptível ao ouvir a cantora, compositora e instrumentista de Juazeiro, que ela tem uma assinatura única.

A desenvoltura de Josyara no instrumento sempre foi notada e muito comentada na cena musical de Salvador, onde ela circulou bastante na década de 2010. Ela era presença constante no sarau que acontecia toda terça-feira, antes da pandemia, no bar Casa na Mãe, localizado no bairro do Rio Vermelho. E ainda se apresentava em outros espaços da cidade.

A força do violão percussivo sempre esteve com Josyara, a qual ela foi lapidando num processo de amadurecimento. A artista demonstra também que sempre teve consciência do seu potencial, e a observação e os aprendizados foram suas principais formas de desenvolvimento.

“Sempre percebi meu violão como um instrumento de percussão, sabia que tinha um lugar percussivo, mas eu não tinha entendido alguns caminhos e Roberto Mendes me atinou para algumas coisas”, conta a artista sobre um aprendizado que teve durante a caminhada.