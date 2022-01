Conheça o Click to Pay, a carteira digital da MasterCard

O Click to Pay desenvolvido pela MasterCard é uma carteira digital que funciona como plataforma on-line de armazenamento de dados de cartões cadastrados. O objetivo principal da plataforma é facilitar pagamentos digitais com toda a segurança da MasterCard. É possível realizar pagamentos sem senha, apenas clicando no ícone Click to Pay em locais onde aceitem a bandeira MasterCard.

Por meio de um sistema de criptografia, os dados dos cartões cadastrados pelo usuário ficam armazenados em uma espécie de carteira digital. Desta forma, ao realizar uma compra, o consumidor não precisa estar com todos os cartões de crédito ou de débito. Será necessário apenas clicar no ícone para concluir a compra.

De acordo com a MasterCard, a plataforma Click to Pay possui diversas vantagens para seus usuários. Confira os benefícios:

• Não é necessário ficar decorando senhas;

• Os pagamentos online tornam-se mais simples e rápidos;

• Possui segurança inteligente;

• A segurança inteligente ajuda a reconhecer o titular na finalização de cada compra;

• Mais controle na vida financeira dos usuários;

• Todas as informações de pagamento da loja são armazenadas com segurança na conta no Click to Pay Mastercard de cada cliente. Desse modo, é possível acessar as informações quando necessário.

• A plataforma pode ser acessada por smartphones, tablets e computadores.

Como adicionar um cartão no Click to Pay?

De acordo com a MasterCard, existem algumas maneiras de configurar uma conta Click to Pay ou adicionar um cartão à plataforma. A principal forma é criando uma conta e adicionando um cartão MasterCard no endereço mastercard.com.br/clicktopay.

Os clientes podem adicionar um cartão MasterCard ao Click to Pay no processo de finalização do pagamento de uma compra. Além disso, um cartão pode ser cadastrado na plataforma por meio da instituição de relacionamento do cliente, ou seja, por meio do aplicativo ou internet banking do banco em que possuem conta e cartão com bandeira MasterCard.

Quais métodos de pagamento podem ser utilizados?

A MasterCard informa que os usuários da plataforma podem utilizar todos os métodos de pagamento oferecidos, como crédito, débito e pré-pago. Apesar disso, cada comerciante pode decidir quais empresas de pagamento poderá aceitar, sendo assim, é importante verificar a disponibilidade da empresa de pagamento.

É importante lembrar que a Click to Pay é uma plataforma exclusiva para pagamentos online, sendo totalmente segura e contanto com a tecnologia de segurança da MasterCard, que tem como objetivo facilitar a vida dos clientes.

É possível excluir uma conta?

Os usuários que por algum motivo desejam excluir sua conta na plataforma on-line de armazenamento de dados precisam acessar o endereço mastercard.com.br/clicktopay e selecionar a opção “Visualizar conta”. Em seguida, basta clicar na opção de excluir a conta Click to Pay Mastercard.

Se os clientes não desejam excluir toda a conta, mas apenas algumas informações cadastradas, basta acessar o endereço informado anteriormente e clicar no menu no canto superior direito. A partir daí, basta selecionar a opção a oplão “Configurações”, clicar em “Gerenciar conta” e fazer as alterações desejadas.

A MasterCard informa que quando os usuários excluem a conta Click to Pay e depois de um tempo desejam utilizar de novo a plataforma, é preciso realizar todo o processo de criar uma nova conta e cadastrar os cartões novamente.