Conheça o ranking das 5 criptomoedas que mais valorizaram em 2021

Acredite se quiser, Bitcoin não está na lista das mais valiosas

Apesar de serem mais conhecidas e terem qualidade, as moedas digitais bitcoin e ethereum ficaram de fora do ranking de 5 criptomoedas que mais se valorizaram em 2021. Mesmo considerando as altas respectivas de 63% e 387%, as duas moedas perderam de lavada para as altcoins, que conseguiram crescer quase cem vezes mais.

Estas criptos que estão ligadas especialmente a jogos, design de blockchain e metaverso, obtiveram lucros altíssimos para os investidores.

É importante dizer que este ranking preparado pelo portal SeuDinheiro não se trata de indicações de investimentos e é um mercado de risco alto. Por conta disso, caso queira investir, é recomendável colocar uma pequena parte de seu patrimônio nelas. Confira:

Axie Infinity (AXS)

Registrando uma alta de mais de 17.700% no último ano, a moeda é um jogo do tipo play-to-earn, ou jogue para ganhar em português, e significa exatamente isso: o investidor recebe o dinheiro enquanto joga.

Já existem cerca de dois milhões de jogadores ativos e a cripto segue em alta. Isto pois a tecnologia da blockchain permite que o jogador receba um criptoativo, o SLP, ao passo que avança no game.

Após isso, a cripto pode ser trocada por outra criptomoeda ou por dinheiro.

The Sandbox (SAND)

Liderando a valorização em 2021, esta moeda é uma das principais criptos ligadas ao metaverso, registrando uma valorização de cerca de 14.000% no ano. É possível dizer que se trata de um “latifúndio virtual”, onde o espaço é separado em terrenos que podem ser adquiridos.

Terra (LUNA)

A moeda ligada a pagamentos cresceu cerca de 10.000% em 2021 e tem a intenção de virar o meio de pagamento principal do ambiente digital e se diferenciar das chamadas stablecoins, criptomoedas com lastro em ativos reais.

Solana (SOL)

A moeda que é uma das principais concorrentes do ethereum no mercado, é um protocolo de destaque que otimiza a negociação de finanças descentralizadas, as chamadas DeFis. A blockchain da SOL também possibilita o desenvolvimento de aplicativos descentralizados, chamados de DApps.

A alta procura por NFTs, os tokens não fungíveis, impulsionou a alta da moeda.

Avalanche (AVAX)

Diferente de outras blockchains, como a Polkadot (DOT) e a Solana (SOL), esta moeda é o que se chama de resolução de primeira camada (em inglês layer one ou 1L), sinto é, os projetos são cridos no ecossistema da Avalanche.

Com informações do Portalseudinheiro.com.br e fdr.com.br