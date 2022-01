Conheça os benefícios do Cartão Platinum

O Banco Inter, um dos bancos digitais mais populares e utilizados no Brasil, principalmente por conceder vantagens exclusivas para seus clientes, oferece o cartão Platinum, livre de anuidade, com muitos benefícios, como cashback em compras até assistência para viagens.

Segundo o Banco Inter, os limites disponíveis nos cartões Platinum podem variar de cliente para cliente. A definição do limite é baseada em uma análise de crédito que leva em consideração diversos fatores.

A fintech salienta que geralmente os limites de crédito concedidos ao cartão Platinum são superiores aos limites oferecidos aos cartões Inter Gold. Isso ocorre porque no cartão Inter Gold não é necessário comprovar uma renda mínima, diferente dos critérios do Platinum, que são um pouco mais rigorosos.

Um dos benefícios é o cashback, que cai na hora, sem burocracias. Além disso, os clientes do Inter Mastercard Platinum tem 0,5% de cashback em suas faturas. Para solicitar o cartão basta entrar em contato pelo chat do App do banco digital, ou ligar para o número 3003-4070.

Cashback no cartão do Banco Inter

Você Pode Gostar Também:

Entretanto, o cashback do Banco Inter não é um benefício exclusivo de quem possui o cartão Platinum, mas sim para todos os níveis de cartões de crédito do banco. O funcionamento é bem simples, basta utilizar o cartão de crédito Inter durante o mês normalmente e ao fechamento da fatura, o usuário tem direito a receber cashback sobre o valor gasto no mês.

Dessa forma, é necessário colocar o pagamento da fatura em débito automático pelo aplicativo. Além disso, vale ressaltar que cada cartão tem seu valor percentual de cashback estabelecido, sendo eles:

Cartão Gold: 0.25%;

Cartão Platinum: 0.50%;

Cartão Black: 1%;

Cartão Win: 1,25%.

Portanto, com a fatura em débito automático e fazendo o pagamento integral (sem estar devendo faturas anteriores), o cashback cai na conta do usuário de forma automática em até 6 dias úteis após o pagamento. Lembrando que o valor do dinheiro de volta incide sobre o valor total da fatura do mês.

Vantagens

O cartão Platinum do Banco Inter possui inúmeras vantagens para quem gosta de viajar pelo mundo, como o serviço de Concierge. Com o Mastercard Platinum Concierge os clientes do banco digital garantem um serviço 24 horas por dia oferecendo as melhores dicas e acompanhando os usuários durante toda a viagem. O serviço inclui:

Organização de viagens;

Procura de eventos no local de destino;

Indicação das melhores opções de restaurantes e serviços;

Pesquisa e entrega de presentes;

Assistência global de emergência.

Para acionar o serviço de Concierge é preciso ligar no número 0800 725 2025 e selecionar a opção mais adequada às necessidades da viagem. Além disso, o cartão Platinum oferece também seguros médicos de viagem. Para utilizar os serviços médicos do cartão Platinum é preciso se atentar a alguns critérios exigidos pelo Banco Inter, como:

As passagens devem ser pagas integralmente com o cartão Platinum Inter;

É necessário emitir o bilhete de seguro antes de realizar a viagem;

Não existe limite para emissão de bilhetes e eles são válidos para viagens em todo mundo (menos dentro do Brasil);

A cobertura é válida por 31 dias consecutivos a partir da data de embarque e cobre até USD 25 mil (vinte e cinco mil dólares) em despesas médicas;

Além da cobertura médica, o seguro viagem do Banco Inter conta com despesas com prorrogação de estadia e outras comodidades e também com o traslado médico, caso seja necessário.