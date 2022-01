Conselho Estadual de Saúde pede ao MPBA ampliação da frota de ônibus em Salvador

A aglomeração nos coletivos não é novidade em Salvador. E com o aumento da quantidade de casos da variante ômicron e da influeza, o Conselho Estadual de Saúde (CES-BA) pediu a ampliação da frota dos ônibus ao Ministério Público da Bahia (MPBA) e à Prefeitura de Salvador. A medida seria para diminuir as aglomerações nos veículos em horários de pico e reduzir o índice de contaminação entre os passageiros.

De acordo com informações divulgadas na TV Bahia, o conselho solicitou ainda a distribuição de máscaras do tipo PFF2 ou N95 para a população baiana. O MPBA ainda não se pronunciou sobre o pedido e a Fabrizzio Muller, secretário de mobilidade de Salvador, informou que no momento inúmeras ações estão sendo executadas para diminuir a lotação dos coletivos, mas que a frota de coletivos está em 100% da sua capacidade.

Responsável por fiscalizar o Sistema Único de Saúde (SUS), o CES-BA destacou que o estado está em situação de agravamento e que o sistema de transporte público, nesse moldes, coloca a vida das pessoas em risco.

Recomendações ao governo estadual

Além dos pedidos relacionados ao transporte, o conselho recomendou ao Governo da Bahia a dispensa do termo de autorização para vacinação das crianças e a cobrança do passaporte da vacina para outros ambientes fechados, como shopping centers, universidades, templos religiosos, hotéis, consultórios e transportes marítimos.

O CES-BA declarou também a necessidade de criação de um Comitê Consultivo de Avaliação de Restrições e Flexibilizações. E que o afastamento das pessoas positivadas seja por 10 dias, e não por cinco.