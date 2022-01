Conservatório de Tatuí oferece vagas em mais de 50 cursos regulares

O Conservatório de Tatuí, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo (SP), está com as inscrições abertas para mais de 50 cursos regulares nas áreas de música erudita, música popular, educação musical e artes cênicas. Os cursos são totalmente gratuitos.

De acordo com o cronograma da instituição, o período de inscrição termina no dia 21 de janeiro, às 18h. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do site do Conservatório de Tatuí.

Conforme estabelecido pela instituição, a seleção dos candidatos aos cursos das áreas de música será feita virtualmente, por meio de vídeos e entrevistas. Já os candidatos aos cursos de artes cênicas farão a seleção presencialmente.

Há vagas para candidatos que já possuem conhecimentos musicais e também para os candidatos sem conhecimento musical. A seleção será diferenciada para os dois grupos com o objetivo de alcançar ambos os públicos.

O processo seletivo visa o preenchimento de 638 vagas em todos os cursos. De acordo com a instituição, para os cursos da área de artes cênicas, a oferta total é de 140 vagas.

Para cursos na área de música erudita, há 196 vagas em Tatuí e 42 vagas no Polo de São José do Rio Pardo. Há 52 vagas para cursos na área de música popular. Há ainda a oferta de 208 vagas para cursos da área de educação musical, sendo 168 para musicalização infantil e 40 para formação em educação musical.

Confira mais detalhes sobre os processos seletivos no site da instituição.

Com informações da Agência Brasil.

