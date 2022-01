Consistência no trabalho: Como adquirir?

Conseguir adquirir consistência no trabalho pode parecer algo muito desafiador. Contudo, partindo de princípios simples já é possível melhorar o foco nos objetivos e metas.

E para lhe ajudar a construir essa consistência, ou começar a aprimorá-la, elaboramos este guia com diversas dicas para você aproveitar e se desenvolver. Acompanhe e fique por dentro!

Como adquirir consistência no trabalho?

Não existe fórmula mágica ou pílula milagrosa que possa fazer com que você atinja a consistência no trabalho de uma hora para outra. Infelizmente (ou felizmente), não é assim que funciona.

Mas pense pelo lado positivo! Adquirir a consistência no trabalho é um aprendizado que pode ser levado para toda a vida. Quando conseguimos enxergar propósito no nosso trabalho e nos desenvolvemos em prol disso, as chances de sucesso em diversos âmbitos da vida também aumentam.

Afinal, não é nenhuma novidade o quanto o nosso trabalho impacta em nossa vida pessoal, e vice-versa, certo? Por isso, aproveite este momento de reflexão e mãos à obra:

1. Esteja sempre visualizando as suas metas

Quando falamos em visualizar, queremos dizer no sentido literal da palavra. Isto é, uma forma de atingir a consistência no trabalho é apostando na visualização diária das suas metas.

Deixe-as em um cartaz, quadro ou até mesmo no papel de parede do seu computador. Quanto mais você visualizar cada uma delas, dia após dia, maiores serão as chances de você ter um resultado alinhado às suas ideias.

Mas, é claro que não adianta só “olhar”, não é? É preciso colocar em prática, todos os dias, os passos que te levarão àqueles resultados que estão diante dos seus olhos. Por isso, visualize-os como motivadores, e não apenas como sonhos.

2. Tenha boas métricas

Saber quais têm sido os seus resultados também é fundamental. E a melhor forma de fazer isso é apostando em boas métricas.

Por exemplo, se você quer se tornar uma pessoa mais produtiva e deseja finalizar um relatório por semana, a melhor maneira de fazer isso é mensurando quanto tempo você levava para um relatório, e o quanto tem levado desde que se instigou a chegar a marca de uma semana.

Assim você terá métricas reais sobre o seu avanço e conseguirá manter a consistência no trabalho na hora de fazer os seus relatórios. 😉

3. Baseie-se em prioridades reais

Tenha prioridades reais!

Um dos maiores erros na hora de manter a consistência no trabalho é justamente não saber como dar prioridade para as suas tarefas.

Muitas vezes, as pessoas podem se perder na lista de tarefas, tendo dificuldade para decidir o que fazer por primeiro e por último. Assim, sentem que não saem do lugar e a consistência nunca é atingida.

Portanto, saiba priorizar o que realmente deve ser feito o quanto antes.

4. Crie momentos para se distrair e desfocar

Não adianta querer ter consistência no trabalho se você acredita que, para isso, é necessário ser um super herói que “nunca para”. A nossa saúde física e mental não permite isso.

Portanto, aceite que somos limitados e que merecemos pausas para descansar e desfocar. E isso inclui o próprio expediente de trabalho!

Pequenas pausas de 5 minutos, eventualmente, podem gerar uma energia mental absurda na hora de retornar ao trabalho. E isso ajuda – e muito – a manter a consistência nas tarefas.

Assim sendo, descanse quando necessário, para assim retornar mais enérgico e focado.