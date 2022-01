consulta por CPF já está disponível nos aplicativos

O Governo Federal deve começar dentro de menos de 24 horas os pagamentos da terceira rodada do seu Auxílio Brasil. Desta vez, o programa em questão passa a ter a sua forma turbinada. De acordo com o Ministério da Cidadania, algo em torno de 17,5 milhões de pessoas irão receber parcelas de no mínimo R$ 400 cada uma.

Ainda segundo informações do Ministério, eles conseguiram inserir mais 3 milhões de pessoas no programa. São brasileiros que passaram o final do ano sem nenhum tipo de ajuda. Isso mesmo considerando que eles estavam em situação de pobreza ou mesmo de extrema-pobreza durante esse tempo.

Com essa adição de mais 3 milhões de pessoas, muita gente quer saber se vai estar no meio deste pelotão de entrada. De acordo com as informações oficiais, já dá para conferir essa informação através do CPF sem precisar sair de casa para isso. Pelo menos é o que o Ministério da Cidadania disse até aqui.

De acordo com o Governo Federal, para fazer a consulta o cidadão precisa ter no seu celular o aplicativo Caixa Tem ou o app do próprio Auxílio Brasil, que chegou a passar por uma atualização há algumas semanas atrás. Você precisa de um dos dois para saber se vai poder receber o novo Bolsa Família em janeiro.

Por lá, eles irão pedir os seus dados pessoais. Se você já está logado no app, nem isso vai ser preciso. O próprio sistema vai mostrar se vai existir um lançamento de pagamento do Auxílio Brasil para este mês de janeiro. Aí é só verificar se você vai receber e qual vai ser o valor da sua liberação.

R$ 400, no mínimo

De acordo com o Ministério da Cidadania, ninguém vai receber menos do que R$ 400 neste mês de janeiro. Então não importa com quantas pessoas você mora, se você tem filhos ou sua renda per capita. Nada disso é levado em consideração.

Todas as 17,5 milhões de pessoas que estão no Auxílio Brasil neste mês de janeiro irão receber, pelo menos, R$ 400. Esse valor, no entanto, tende a aumentar a depender da soma dos benefícios de cada um.

Não recebi carta

O Governo afirma que está enviando cartas para as pessoas que estão entrando no programa. Essas correspondências estão chegando pelos Correios. Se não chegou para você, não precisa ficar preocupado.

É que, como se sabe, o sistema de entrega de cartas no Brasil pode demorar um pouco a depender da região. Além disso, é preciso prestar atenção no endereço que você cadastrou no Cadúnico. É para lá que o Governo vai enviar essa carta.

Não fui selecionado para o Auxílio Brasil. O que fazer?

Por mais que o Governo diga que conseguiu zerar a fila de entrada para o Auxílio Brasil, fato é que nem todo mundo que tem direito ao programa vai conseguir receber agora em janeiro. É provável que alguns tenham que esperar por mais tempo.

Então mesmo que você não tenha sido selecionado para janeiro, pode ser que você entre nos meses seguintes. Se você já está no Cadúnico e o perfil já está atualizado, não há nada mais o que fazer a não ser esperar por uma chance.