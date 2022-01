Conta voltada para crianças atinge 1 milhão de clientes.

Com o cartão de crédito ganhando cada vez mais espaço no cotidiano dos brasileiros, muitas famílias se perguntam se é possível oferecer um cartão de crédito aos seus filhos menores de idade. No Banco Inter é possível. Dois anos após ter sido criada a conta do Banco Inter voltada para crianças e adolescentes, foi atingida a marca de 1 milhão de clientes.

Agora, segundo o próprio Banco Inter, o foco é melhorar a parte de investimentos para incentivar a entrada de jovens no mercado financeiro. “O cliente pode fazer movimentações bancárias por meio do cartão de débito, transferências via Pix, TED e pagamento de contas, mas temos também uma jornada digital para a área de investimentos”, aponta Priscila Salles, principal executiva de marketing do Inter.

“Ainda não temos um ‘home broker’ (plataforma de negociação de ativos do mercado financeiro) voltado para crianças, mas queremos liberar isso em breve, claro que em concordância com o mercado, com a B3 e etc. A ideia é mostrar que é possível começar a investir desde pequeno”, completou a principal executiva.

De acordo com informações divulgadas pelo próprio banco, o produto “Conta Kids” contabilizava 65,7 mil contas em janeiro de 2020. Até o início de 2021, esse número saltou para 219,4 mil clientes, representando uma alta de 234%. O crescimento se acelerou e, no final do ano passado, atingiu a marca de 1 milhão de correntistas, o que representa uma alta de 356% na comparação anual.

Entenda a Conta Kids do Banco Inter

No Banco Inter também é possível criar uma conta digital sem anuidade ou tarifas para menores de idade. Ao criar a conta o menor de idade recebe um cartão MasterCard com o seu nome impresso.

Para abrir uma conta Kids no Banco Inter é preciso que o menor de idade tenha CPF e RG. Além disso, no momento de abrir a conta serão solicitados os documentos do pai ou mãe. Se o responsável pelo menor de idade não for o pai ou a mãe será exigido algum documento que comprove a guarda.

Abrir uma conta Kids é bastante simples, basta baixar o App Banco Inter e inserir os dados da criança e do responsável. Por fim é necessário enviar uma selfie e fotos dos documentos do menor de idade e do responsável legal.

Com a conta Kids do Banco Inter também é possível investir. Para aqueles que desejam investimentos seguros existe a possibilidade dos investimentos CDB, LCI, LCA, Poupança e vários outros. Outra opção são os fundos de investimento, onde é possível aplicar em diversos ativos do mercado financeiro.

Saiba como solicitar um cartão de crédito para menores de idade

Os usuários que desejarem solicitar um cartão de crédito adicional para menores de idade precisam acessar o App do Banco Inter e em seguida enviar as palavras “Cartão Adicional” no chat. Desta forma o cliente da laranjinha será encaminhado para um atendimento com um colaborador Inter para concluir a solicitação.

De acordo com o Banco Inter a solicitação também pode ser feita pelos números de telefone 3003-4070 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 940 0007. Durante o pedido do cartão adicional, o banco digital solicita o CPF, nome completo da mãe e data de nascimento do dependente.

O Banco Inter ainda informa que é possível solicitar até 4 cartões adicionais totalmente gratuitos. Esses cartões adicionais utilizam o limite pré-aprovado do titular da conta, acrescido do CDB.