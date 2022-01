Contratação de jovem aprendiz é opção no período de economia instável

Em tempos de economia fragilizada, a busca por alternativas para manter a empresa funcionando afeta também as contratações, em todos os segmentos.

Esse é um desafio pontual que a contratação de Jovens Aprendizes pode solucionar, já que os jovem chega ávido pelo primeiro emprego e acaba sendo uma forma de atender à necessidade momentânea de pessoal.

A opção por um Jovem Aprendiz enquanto se aguarda a retomada dos negócios, atende inclusive às empresas de médio e pequeno portes.

A eventual oportunidade para quem contrata também é a chance de contar com um bom colaborador efetivo para o pós-recessão.

O Jovem Aprendiz como reforço na equipe representa boas vantagens, como a possibilidade de formar funcionários com um perfil bastante focado nas necessidades da empresa.

Você Pode Gostar Também:

Outro diferencial dos aprendizes é o fato de eles serem encaminhados aos contratantes por intermédio de entidades que se encarregam de proporcionar o conhecimento teórico sobre as atividades a serem desenvolvidas na prática nas empresas.

Essas entidades também oferecem treinamentos básicos em informática e línguas estrangeiras, por exemplo, além de incentivar o desenvolvimento de empreendedorismo, responsabilidade individual, habilidades interpessoais e conscientização para o exercício da cidadania, qualidades importantes para a inserção no mundo corporativo.

“Dessa forma, os aprendizes seguem para as empresas já com uma bagagem de conceitos e atitudes que contribuem para melhor integração ao ambiente de trabalho e já orientados quanto à postura que se espera de um futuro profissional”, destaca Mário Ugolini, presidente do CAMP Pinheiros, entidade que atua na Grande São Paulo e que já encaminhou a contratação milhares de aprendizes.

Ganhos adicionais também entram nessa conta, mas do ponto de vista social: a contratação de aprendizes contribui para combater o trabalho irregular de adolescentes, estimula a permanência do jovem ou adolescente na escola e aumenta a renda de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Legislação específica

A contratação de aprendizes é regida por uma legislação própria, a Lei n° 10097/2000 (Lei do Aprendiz), criada para incentivar empregadores a desenvolverem programas de aprendizagem para adolescentes e jovens de 14 a 24 anos em suas empresas. Contudo, tratando-se de pessoa com deficiência, não há limite de idade.

Essa lei estipula os limites, diretos e deveres das partes envolvidas. Da parte da empresa, é importante saber que:

A carga horária é de 4 a 6 horas, garantindo assim condições de horário para dedicação aos estudos e lazer;

As atividades devem efetivamente contribuir para a formação do aprendiz, o que significa que deve haver orientação teórica e prática, sem desvio de funções;

Na carteira de trabalho deve constar o registro de Aprendizagem Profissional e curso de aprendizagem inserido;

O aprendiz não pode fazer horas extras, realizar trabalho noturno ou compensar horas de trabalho;

O contrato de trabalho é por tempo determinado, com duração entre 11 e 16 meses;

Na vigência do contrato, o aprendiz só pode ser desligado por inadaptação, falta grave, perda do ano letivo em razão de falta e a pedido, em qualquer circunstância, sempre acompanhando por laudo emitido pela certificadora da aprendizagem.

Para o aprendiz, a lei garante

Remuneração mensal correspondente à jornada de trabalho, tendo como parâmetro o salário-mínimo hora;

Recebimento do 13º salário proporcional aos meses trabalhados;

Férias remuneradas;

Vale-transporte;

Depósito de 2% do FGTS.

Quem pode contratar

Segundo a Lei da Aprendizagem, todas as empresas de médio e grande porte são obrigadas a destinar uma porcentagem entre 5% a 15% do seu quadro de funcionários para aprendizes.

Já pequenas empresas com pelo menos sete funcionários em seu quadro também podem contratar aprendizes. Neste caso, a contratação é opcional.

A proposta desta lei é que as empresas disponibilizem vagas de aprendizes e contribuam para a formação profissional desses adolescentes e jovens por meio de atividades teóricas e práticas.

As atividades práticas são aquelas desenvolvidas no ambiente da empresa, enquanto as atividades teóricas ficam a cargo de entidades sem fins lucrativos que também atuam como intermediadoras entre os aprendizes e as empresas e prestam orientação e assessoria, como o CAMP Pinheiros,

Mais informações acesse: www.camppinheiros.org.br ou e-mail contato@camppinheiros.org.br.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Camp Pinheiros.

E então, gostou da matéria? Não deixe de ler também – Auxílio Brasil: Como saber se irei receber?