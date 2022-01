Cooperativa da agroindústria tem 900 empregos no Paraná

Uma Cooperativa da agroindústria está disponibilizando 900 empregos para o estado do Paraná. Os cargos estão disponíveis para que profissionais do Oeste do Estado possam se candidatar. Confira as colocações disponíveis e como realizar a sua inscrição, a seguir!

Cooperativa da agroindústria está oferecendo vagas para o Oeste do Paraná

A Cooperativa Copacol, empresa brasileira do setor do agronegócio, está há 39 anos comercializando seus produtos em território nacional e no exterior, alcançando cinco continentes. Dentre as principais atividades que a companhia oferece, estão a agricultura, avicultura, suinocultura, bovinocultura de leite e a piscicultura.

A Cooperativa divulgou 900 novas vagas de emprego para áreas industriais e técnicas, onde todos os cargos são para profissionais residentes no Oeste do Paraná.

Confira o telefone para contato das Agências do Trabalhador nas cidades do Oeste do Paraná:

Anahy – (45) 3249-1049;

Campo Bonito – (45) 98406-9114;

Boa Vista Da Aparecida – (45) 3287-8341;

Cafelândia – (45) 3241-2050;

Catanduvas – (45) 3234-8562;

Braganey – (45) 3245-1235;

Cascavel – (45) 3227-8118;

Guaraniaçu – (45) 3232-1605;

Corbélia – (45) 3242-8802;

Ibema – (45) 3238-1289;

Ouro Verde – (45) 3261-1213;

Iguatu – (45) 3248-1194;

Capitão Leônidas Marques – (45) 3286-3013;

Três Barras – (45) 99117-9302;

Cafezal – (44) 3655-8000;

Nova Aurora – (45) 3243-2035;

Brasilândia do Sul – (44) 98431-3143.

Como se inscrever

Para se inscrever, os candidatos deverão realizar o primeiro contato via telefone com as respectivas Agências da cidade onde residem.

Na cidade de Cascavel/PR, os candidatos podem realizar a inscrição através do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), além da Agência do Trabalhador da cidade.

