Copa de Futebol Master traz alagoano campeão mundial de clubes para Penedo

Evento realizado pela Secretaria de Esportes em parceria com a FAF

Decom PMP

Ex-jogadores que defenderam equipes como São Paulo e Palmeiras estarão em Penedo no próximo sábado, 08, para participar da Copa de Futebol Master promovida pela Secretaria Municipal de Esportes (SMES) e Federação Alagoana de Futebol (FAF).

A competição incluída nas festividades alusivas ao Bom Jesus dos Navegantes acontece no Campo do Sinimbú a partir das 14 horas, com o jogo entre Penedense e Cruzeiro, time de Arapiraca que retorna à primeira divisão da FAF em 2022.

O tradicional clube ribeirinho entra em campo com jogadores que vestiram o manto alvirrubro, entre eles o atacante Rogério e o lateral Evanílson, desportistas que atualmente coordenam setores da Secretaria Municipal de Esportes.

O meia Mimi também estará em Penedo para mostrar o talento que o tornou ídolo no CSA, qualidade que demonstrou para a torcida penedense no estádio Dr. Alfredo Leahy durante a temporada que defendeu o time ribeirinho.

A segunda partida da Copa de Futebol Masteer coloca outro time de Penedo e atletas veteranos em campo. O nosso Santa Cruz é o adversário do Internacional, representando Palmeira dos Índios.

A equipe do Agreste alagoano traz os ex-jogadores Marcos Adriano, campeão mundial de clubes pelo São Paulo e que também jogou no Flamengo e no Santos.

Os times vencedores se enfrentam na partida final da competição festiva que certamente vai movimentar a orla de Penedo na tarde do sábado, 08.

Texto – Fernando Vinícius/jornalista Decom PMP