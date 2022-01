Corpo de bebê é exumado e famílias realizam identificação correta dos filhos em Itabuna

A exumação do corpo de um dos bebês, trocados na maternidade do Hospital Manoel Novaes em Itabuna, sul da Bahia, foi realizada na manhã desta terça-feira (18). De acordo com informações da TV Bahia, parentes e advogados dos familiares e da Santa Casa de Misericórdia do município estiveram presentes no Cemitério Campo Santo para a identificação do corpo da criança.

O procedimento foi autorizado na tarde da segunda-feira (17) pelo juiz Gláucio Rogério Lopes Klipel, da 4ª Vara dos Feitos Relativos às Relações Institucionais Cíveis, através de uma liminar. A justiça, solicitou ainda o apoio e a assistência às famílias envolvidas, a exemplo do custeio das despesas da exumação, translado e serviço funerário.

Após a exumação do corpo de João Miguel, ele foi sepultado no mesmo cemitério. Já o corpo do pequeno Jailson foi encaminhado ao Hospital para preparação, já que o sepultamento dele será na zona rural de Ipiaú. De acordo com a Santa Casa, os atestados de óbitos foram retificados.