Corpos encontrados em Coruripe podem ser de jovens que estavam desaparecidos

Um dos corpos encontrados na área de difícil acesso conhecida como Campo da Aviação, no município de Coruripe, pode ser do jovem Filemom Aminadai dos Santos, de 21 anos, que está desaparecido desde segunda-feira, 3.

A mãe de Filemom esteve no local e insistiu para ver os corpos. Apesar de estarem em estado de decomposição, ela afirma que um deles é do seu filho. Em entrevista ao Perfil Coruripe Polêmicas, ela disse que a última vez que falou com o rapaz foi na segunda-feira, às 9h30 da manhã e que no período da tarde ele já não estava mas online.

A mãe de Filemom também informou que ele saiu de Pindorama há cerca de dois meses para trabalhar em Coruripe e que a única coisa que sabe é que o filho estava em um relacionamento complicado com uma mulher que mora na cidade. Ela não entrou em detalhes sobre o fato e se limitou a dizer que deu conselhos para que ele a deixasse.

No entanto, conhecidos da vítima disseram que ele sofreu um atentado recente em Pindorama e esta teria sido a razão para sua mudança de endereço.

O segundo corpo também foi reconhecido por familiares. Trata-se de Anderson Salustiano da Silva, 29 anos, que residia no bairro Vassouras, em Coruripe. Apesar do reconhecimento dos restos mortais, a identificação oficial só será possível após os exames no Instituto de Medicina Legal (IML).