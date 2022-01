Cortejo Afro recebe Márcio Victor como convidado em ensaio da próxima segunda (24)

O Cortejo Afro retorna ao palco do Largo da Tieta – Pelourinho, na próxima segunda-feira (24), às 21 horas, para apresentar mais uma edição dos ‘Ensaios do Cortejo Afro’. Desta vez, o grupo recebe como convidado especial, o cantor Márcio Victor. Os ingressos antecipados já estão à venda nos sites San Folia e Bilheteria Digital.

Com direção artística de Alberto Pitta, o show conta com a tradicional batida percussiva que une diversas experiências estéticas em um só espetáculo, como dança, música e artes visuais.

PROTOCOLOS DE SAÚDE OBRIGATÓRIOS

Para cumprimento do art. 3º do Decreto nº 20.658 de 20/08/2021, do Governo do Estado da Bahia, o certificado de ciclo de vacinação completo será cobrado na entrada (duas doses ou dose única da vacina) com, no mínimo, 15 dias de antecedência. É obrigatória a apresentação da Carteira de Vacinação (versão impressa ou digital).

ENSAIO DO CORTEJO AFRO