Cotado para o ‘BBB 22’, Diego Hypólito dispara: ‘Não sou bolsominion’

Dois anos após ser recebido no Palácio da Alvorada, em Brasília, e posar com o presidente Jair Bolsonaro, o ginasta Diego Hypolito resolveu esclarecer de uma vez por todas que não simpatiza com o atual governo.

“É muito importante que as pessoas tomam as vacinas e tenham a consciência. Não consigo acreditar as pessoas irem contra a ciência. Isso é uma cegueira que as pessoas têm. As pessoas, as vezes, se cegam muito por algumas coisas que elas idealizam. A gente tem que se basear pela ciência, educação, amor, respeito, isso que é mais importante. Tem que parar com essa loucura de não tomar vacina. Todo mundo tem que tomar vacina”, disse o atleta, que foi candida a vereador nas eleições de 2020.