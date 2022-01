Covid-19: 30% dos bancários se afastam pela doença na Bahia

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado da Bahia (Sindsaúde), Ivanilde Brito, afirma que o cenário de profissionais doente está exigindo remanejamentos. “Alguns setores estão tendo dificuldades, mas está havendo remanejamentos para que os serviços essenciais continuem funcionando. Temos que ter jogo de cintura”, afirmou a presidente em entrevista ao jornal Correio. Segundo Ivanilde, o Hospital Geral do Estado (HGE) chamou funcionários que estavam de férias para cobrir a falta dos colegas que estão afastados pela covid-19.

Outros setores essencais também estão sendo afetados. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) estima que cerca 10% dos profissionais da educação estejam em isolamento social. No comércio, não é diferente. De acordo com Alfredo Santiago, coordenador jurídico do Sindicato dos Comerciários, 15% da categoria foi atingida e o maior foco foi registrado nos shoppings da capital baiana.