Covid-19: Bahia registra mais 1,2 mil casos de Covid-19 e quatro mortes em 24 horas

De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), nesta quinta-feira (6), a Bahia registrou 1.288 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Foram contabilizadas quatro mortes no estado, oito a menos em relação ao boletim anterior.

A Bahia tem 1.269 leitos ativos para tratamento de Covid-19. No momento, 47% está ocupado, o que representa 600 pacientes. Desse total, 525 são de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto. A taxa de ocupação é de 56%, com 294 leitos ocupados. Já nas UTIs pediátricas, 25 das 29 vagas estão com pessoas internadas, o que representa 86% dos leitos.

Até esta quinta-feira, 10.828.253 pessoas foram vacinadas com a primeira dose, 261.077 com a dose única, 8.857.185 com a segunda dose e 1.485.848 com a dose de reforço.