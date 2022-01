Covid-19: confira os eventos que foram adiados ou tiveram substituições em Salvador

Os casos de Covid-19 que voltaram a crescer em Salvador e em toda a Bahia fizeram com que eventos e shows marcados para este final de semana fossem adiados. Em outros casos, as atrações precisaram ser modificadas devido a testes positivos de artistas. Até esta sexta-feira (7), no entanto, o decreto que permite a realização de eventos com até 5 mil pessoas no estado está mantido. Confira abaixo quais eventos sofreram alteração:

Biergarten em Praia do Forte

O Biergarten que estava marcado para acontecer neste sábado (8), em Praia do Forte, foi adiado para o dia 26 de fevereiro. A decisão foi tomada, segundo os organizadores, “em função das notícias sobre o aumento dos casos de contaminação do covid”. Quem já comprou ingresso para o evento receberá por e-mail os trâmites para estorno e reembolso, de acordo com os organizadores.

O Baile Pierrot que aconteceria neste sábado (8), na nova área de eventos da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, foi adiado após o aumento de casos de covid-19 e Influenza em Salvador. O evento agora acontecerá no dia 20 de fevereiro, no mesmo local, com as mesmas atrações – Bailinho de Quinta, Gerônimo e Fanfarra Pierrot.

A produção do evento informou que os ingressos que já foram adquiridos poderão ser reembolsados ou utilizados na nova data, 20 de fevereiro. O evento com a banda Batifun foi cancelado. A produção do evento informou que “parte comprometedora da equipe que evolve cozinha, técnicos, e staff em geral” testou positivo para a Covid-19. Os organizadores irão entrar em contato com aqueles que adquiriram os ingressos pela Sympla para providenciarmos a devolução do valor desembolsado.

O Pier Sound que aconteceria neste sábado (8) com as bandas Sorriso Maroto e Pagodart foi cancelado. O reembolso do valor dos ingressos será realizado automaticamente através da Bilheteria Digital, informou a produção do evento.

O bloco ‘As Muquiranas’, responsável pelo Muquifest, informou a substituição do cantor Zé Paredão, após apresentar sintomas gripais, pela banda Swing do T10. O show segue agendado para o próximo domingo (9) na casa de shows Zurique Hall, em Lauro de Freitas.