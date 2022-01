Covid-19: programação do ‘Verão Casa Rosa’ é adiado

Por conta do aumento do número de casos de covid-19, a organização do evento ‘Verão Casa Rosa’ decidiu adiar sua programação prevista para o mês de janeiro. Em nota, os produtores informaram que a retomada do projeto será realizada assim que possível e que tudo será informado ao público pelas redes sociais.

A ‘Casa Rosa’ ressaltou ainda a importância do protocolos sanitários. “Vamos nos proteger, usar máscara e álcool gel e cuidar uns dos outros para vencer mais essa batalha”, pontuou.

O ‘Verão Casa Rosa’ tinha na programação shows de Lazzo Matumbi, Jussara Silveira e Luiz Brasil.