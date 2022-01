Covid-19: saiba em quanto tempo sintomas podem aparecer após contato com infectado

Os motivos para a rápida transmissão seriam as mutações sofridas pelo vírus, que permitiram com que se multiplicassem com maior rapidez.

No entanto, o intervalo para o surgimento dos sintomas pode ser diferente entre as pessoas. Variáveis e características individuais como a carga viral a qual a pessoa foi exposta, a genética de imunidade, presença de comorbidades e vacinação são os pontos principais.

Por outro lado, possíveis pacientes assintomáticos raramente vão desenvolver sinais após as 72 horas depois da confirmação do teste.

“Ao contrário do que se pensava, o tempo de transmissão é igual ou maior do que as variantes anteriores, ou seja, não é de apenas cinco dias como se afirmava. Um novo estudo em andamento no Japão mostra que a excreção do vírus acontece até o nono dia”, comenta Alexandre Schwarzbold, professor da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) e membro consultor da SBI.