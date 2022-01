Covid-19: veja lista de postos que estão ofertando testes rápidos nesta quinta (13)

A Prefeitura de Salvador divulgou nesta quinta-feira (13) a lista de unidades de saúde que estão ofertando os testes para detecção da covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), 49 postos estão disponíveis, de segunda à sexta-feira, das 08h às 16h. O exame é gratuito.

As unidades ofertam o teste de antígeno, que possui mais de 93% de sensibilidade para o diagnóstico. O método ocorre de forma simples. É coletada uma amostra de secreção do nariz do paciente pelo swab (cotonete) e o resultado sai em até 45 minutos.

Em caso positivo e se os sintomas estiverem leves, o paciente é orientado a iniciar o isolamento domiciliar, tendo acompanhamento remoto da SMS, através do programa Salvador Protege. Se o cidadão apresentar sintomas mais graves, a Prefeitura avaliará a necessidade de encaminhamento para as UPAs ou internamento hospitalar em leito clínico ou de UTI.

No serviço são realizadas triagens com profissionais de saúde. A medida facilita o encaminhamento adequado dos pacientes para o isolamento domiciliar quanto para o acompanhamento médico.

Confira a lista completa abaixo: