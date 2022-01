Covid-19: Veja o que pode e o que não pode na Bahia com novo decreto

O novo decreto anunciado pelo governador Rui Costa, reduzindo a capacidade máxima do público em eventos para 3 mil pessoas, chamou atenção de todo o setor de entretenimento baiano. O motivo foi o aumento no número de casos da covid-19 no estado e da chegada da variante Ômicron.

Diferente do que se esperava, as novas diretrizes afetam inúmeros setores incluindo: cinemas, museus, parques, bares e restaurantes, feiras e até cerimônias de casamento. Pensando nisso, o iBahia fez um resumo com todos os detalhes publicados no Diário Oficial desta terça-feira (11). Confira: