Covid: Brasil registra 1ª morte pela variante ômicron

De acordo com a prefeitura, o idoso começou a ter tosse, dispneia e desconforto respiratório no dia 20 de dezembro de 2021. Dois dias depois, o quadro evoluiu e ele deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde ficou internado. Em 26 de dezembro, ele foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal. O homem morreu no dia seguinte após um choque séptico.

A prefeitura solicitou no dia 28 de dezembro a amostra do RT-PCR do paciente para sequenciamento genético. O resultado positivo saiu nesta quinta-feira. Segundo a prefeitura, ele tinha tido contato com um morador que a Secretaria Municipal de Saúde já havia confirmado como infecção pela variante. O idoso estava vacinado com as três doses.