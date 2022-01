Coworking: o que é e como funciona

O Coworking é uma nova forma de experienciar o ambiente de trabalho. Esse formato nasceu nos Estados Unidos, no final do século XXI e ganhou o mundo nas últimas décadas. No Brasil, essa tendência começou a ser importada após o começo da pandemia da covid-19 que impossibilitou o trabalho presencial em muitas empresas.

Nem sempre o ambiente doméstico é o mais adequado para as atividades remotas visto que é um espaço sujeito a interrupções e distrações. Por isso, nos últimos anos, começaram a surgir alguns espaços de trabalho compartilhados, chamados de Coworking.

O Coworking nada mais é que um espaço comum, com uma estrutura semelhante a de um escritório, utilizado por profissionais autônomos para desenvolver os seus projetos. Esse espaço pode ser físico ou virtual e não é gerenciado por nenhuma empresa específica.

Atualmente, no Brasil, há cerca de 1.500 escritórios nesse formato que abrigam, em sua maioria, trabalhadores freelancers e startups. Os formatos de Coworking variam de acordo com o serviço prestado. No entanto, é preciso avaliar com cautela sua realidade profissional antes de migrar para essa modalidade, visto que envolve uma série de custos como aluguel de espaço e deslocamento. Para alguns, o home office se mostra mais vantajoso.

Uma das principais vantagens do Coworking sem dúvida é a estrutura. Os escritórios geralmente possuem os suportes para fazer vídeo chamadas, receber clientes e realizar tarefas de maior complexidade. Além disso, como o espaço é compartilhado, você pode aproveitar para aumentar seu networking e criar contato com profissionais de variadas expertises. Dessa forma, você amplia suas oportunidades de negócios e pode melhorar o rendimento da sua empresa.

