CRB anuncia contratação do atacante Vico Duarte

Reprodução

O CRB aproveitou o último dia do ano e anunciou nesta sexta-feira, 31, o atacante Vico Duarte, como novo reforço para a próxima temporada.

O atleta tem 25 anos e estava defendendo o Vitória nas últimas duas temporadas.

“O atacante Vico, 25 anos, também estará com o Galo em 2022. Vico jogou as duas últimas temporadas pelo Vitória, marcando nove gols e dando seis assistências. O jogador é formado na base do Grêmio e tem também passagem pela Ponte Preta”, comunicou o clube.

Ontem o Galo anunciou ainda o lateral-esquerdo Bryan Gabriel, 20 anos, ex-Paraná, e o volante Yago Henrique, 26 anos, que jogou pela Ponte Preta na temporada passada e também atuou pelo CSA em 2020.

Bryan Gabriel é formado na base do Paraná Clube e jogou pela primeira vez como profissional este ano, atuando em 22 partidas entre Campeonato Estadual e Série C do Brasileiro pela equipe paranaense.

Yago Henrique foi formado no Atlético Mineiro, clube pelo qual atuou em 55 partidas e tem passagens por clubes brasileiros e, também, o Al-Qadisiya da Arábia Saudita.