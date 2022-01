CRB e Cruzeiro-AL se enfrentam hoje (29) pela segunda rodada do Alagoano

Logo mais às 17h, CRB e Cruzeiro-AL entram em campo no estádio Rei Pelé, em Maceió,para confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Alagoano. O time da Capital vem de um empate contra o Murici, enquanto o estreante na competição já garantiu sua primeira vitória na partida contra o CSE. Com muitos desfalques devido o…

Logo mais às 17h, CRB e Cruzeiro-AL entram em campo no estádio Rei Pelé, em Maceió,para confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Alagoano. Thiago Henrique O time da Capital vem de um empate contra o Murici, enquanto o estreante na competição já garantiu sua primeira vitória na partida contra o CSE. Com muitos desfalques devido o surto de Covid-19 no clube, o técnico regatiano, Alan Aal, não poderá contar com os goleiros Diogo Silva e Arthur, os zagueiros Gum e Gilvan, os laterais Bryan e Raul Prata, os meias Rafael Longuine e Douglas Takeda (sub-23), o volante Claudinei e o atacante Nicolas Careca. Assim, a provável escalação para equipe deve ser: Vitor Caetano; Reginaldo, Wellington Carvalho, Anderson Uchoa e Guilherme Romão; Marthã, Yago e Diego Torres; Maycon Douglas, Marcinho e Alan James (Vico).

Já pelo lado do Cruzeiro, quem testou positivo para o novo Coronavírus foi o técnico Elenílson Santos. O auxiliar Paulo Sérgio é quem comandará o time. Outra dificuldade é a ausência do meio-campista Matheusinho, que saiu de campo no último jogo com suspeita de fratura e exames confirmaram uma torção no tornozelo esquerdo. Por essas razões o time deve entrar em campo assim: Diogo; Lalinho, Marquinhos, Pepa e Adson; Lucas, Wesley e Bruninho; Pablo, Jonny e Élber.