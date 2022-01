Criança de 3 anos morre após ser vítima de abuso sexual no oeste da Bahia

Uma menina de 3 anos morreu na tarde desta terça-feira (4) após ser vítima de estupro na zona rural de Formosa do Rio, no oeste da Bahia. O abuso aconteceu há cerca de 15 dias.

De acordo com o Correio*, a menina identificada como Ilana Pereira Santos, chegou a ser levada para a UPA do município, mas acabou não resistindo ao ferimentos. A vítima apresentava marcas de violência sexual, febre e vômito quando deu entrada no local.

Em laudo divulgado nesta terça, foi confirmado o abuso sexual como causa da morte da criança. Segundo informações do delegado que investiga o crime, Joaquim Rodrigues, o estupro provocou uma embolia pulmonar causada por lesões internas no baço, fígado e pulmão.

Ainda de acordo com o delegado, o caso está sendo investigado e todas as pessoas próximas à criança serão ouvidas. Além disso, o Conselho Tutelar de Luís Eduardo Magalhães vai informar à comarcada de Formosa do Rio Preto, para que sejam verificadas as condições das outras crianças da família. A autoria do crime ainda é desconhecida.