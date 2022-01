Crianças de 10 anos são incluídas na vacinação contra a covid-19 nesta segunda (17)

No total, são 10 pontos fixos de imunização para aplicar as doses em crianças com 11 e 10 anos de idade; e também crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente (motora, auditiva, visual e intelectual). Quatro pontos funcionarão exclusivamente para atendimento dos pequenos com deficiência. Não haverá pontos de drive-thru para este público.

Nesta segunda-feira (17), crianças com 10 anos ou mais já podem se imunizar contra a covid-19. De acordo com a Prefeitura de Salvador, os postos funcionarão das 8h às 16h e todos devem ter o nome na lista no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

CRIANÇAS COM 11 E 10 ANOS COM NOME NO SITE DA SMS ACOMPANHADAS DO PAI OU MÃE

No ato da vacinação deve apresentar originais e cópias do documento de identificação com foto do pai ou da mãe que estiver acompanhando a criança no ato da vacinação, cartão de vacinação da criança e documento de identificação da criança. No ato da vacinação será preenchido o Formulário da Vacinação. Caso o pai ou a mãe já queira levar o formulário preenchido, o documento está disponível no link http://www.saude.salvador.ba.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/formulario-vacinacao-criancasV6.pdf .

CRIANÇAS COM 11 E 10 ANOS COM NOME NO SITE DA SMS ACOMPANHADAS DE OUTRO RESPONSÁVEL MAIOR DE 18 ANOS

No ato da vacinação deve apresentar o formulário de vacinação já preenchido pelo pai ou pela mãe, originais e cópias do documento de identificação com foto do pai ou da mãe que assinou o Formulário de Vacinação, cartão de vacinação da criança e documento de identificação da criança.

CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA DE 05 A 11 ANOS ACOMPANHADAS DO PAI OU MÃE

No momento da vacinação é necessário levar originais e cópias do documento de identificação com foto do pai ou da mãe que estiver acompanhando a criança no ato da vacinação, cartão de vacinação da criança, documento de identificação com foto da criança, relatório médico que comprove a deficiência e Cartão SUS de Salvador. No ato da vacinação será preenchido Formulário da Vacinação, disponível no site da SMS.

CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA DE 05 A 11 ANOS ACOMPANHADAS DE OUTRO RESPONSÁVEL MAIOR DE 18 ANOS

Crianças acompanhadas por outra pessoa responsável (maior de 18 anos) deverão apresentar, no ato da vacinação, o formulário de vacinação já preenchido pelo pai ou pela mãe, originais e cópias do documento de identificação com foto do pai ou da mãe que assinou o Formulário de Vacinação, cartão de vacinação da criança, documento de identificação da criança, relatório médico que comprove a deficiência e cartão SUS de Salvador.

Confira os pontos de imunização das crianças com 11 e 10 anos, com nome no site da SMS:

Pontos fixos: Arena Fonte Nova (Nazaré), Clube de Periperi, USF Cajazeiras V, 5º Centro de Saúde (Barris), Parque da Cidade (Itaigara), CSU Pernambués, USF Cambonas, UBS Marechal Rondon, USF Vale do Matatu e USF Curralinho.

Confira os pontos de imunização das crianças com deficiência de 05 a 11 anos

Pontos fixos: USF Beira Mangue, APAE-Pituba* (13h às 18h), USF Zulmira Barros (Costa Azul) e NACPC – Ondina.