Crypto ou Forex: Qual é a Melhor Opção de Investimento?

Existem duas opções de investimentos em mercados alternativos que oferecem boas oportunidades aos investidores. A primeira delas, e também muito conhecida, são as criptomoedas. A segunda opção, sendo bem explorada por quem gosta de moedas internacionais é o Forex.

Crypto e Forex são dois mercados que tiveram um aumento vertiginoso em termos de procura por parte dos investidores. Afinal, com o surgimento de diversas corretoras focadas nesse tipo de mercado tornou-se muito simples fazer uma negociação de moedas digitais, ou então efetuar a compra e venda de pares de moedas.

O que muitos investidores procuram saber é se é melhor investir em criptomoeda ou Forex. Para responder essa pergunta, primeiramente, é preciso levar em consideração alguns aspectos. O primeiro deles é a aversão ao risco, já que você estará expondo parte do seu capital a um mercado não tão tradicional quanto ações, poupança, CDB, títulos públicos, entre outras opções mais populares entre os investidores.

Ao entender Fibonacci o que é e como funciona esse mercado, além de saber como as criptomoedas funcionam, você dará o primeiro passo rumo à compreensão da diferença entre essas duas opções de investimentos.

A diferença começa nos conceitos

Para entender se é melhor investir em Forex ou crypto o primeiro ponto é entender que cada um desses investimentos é diferente. No caso do Forex você estará investindo na força da moeda de determinado país contra outra de outra nação. Por exemplo, no caso do ativo USD/BRL você estará investindo em dólares contra os reais. Ou seja, se o dólar valorizar o seu investimento valorizará.

Já investir em criptomoedas basicamente significa que você investirá em um ativo que representa um projeto específico que envolve meios de troca entre os usuários. Entretanto, diferentemente do Forex, as criptomoedas são mais desregulamentadas e possuem diferentes variações. A maioria delas tem como enfoque a tecnologia blockchain, mas existem outras que atuam em suas redes específicas.

Essa desregulamentação da criptomoeda contra a regulamentação do mercado de moedas já mostra que as cryptos costumam ter maior volatilidade pela falta de leis que regulamentem a atividade dos investidores. Já as moedas costumam ter interferência direta dos bancos centrais o que impacta, geralmente, também na política econômica, taxas de juros, e taxa de câmbio.

Esse escopo do conceito de Forex e crypto ajuda a entender um pouco das diferenças entre essas duas moedas. Agora que temos esse conceito em mente, é hora de aplicá-lo para descobrir qual é a melhor opção para você investir.

Melhor opção depende do seu perfil

É importante destacar que a melhor opção entre crypto ou Forex dependerá completamente do seu perfil de investidor. Se você é uma pessoa mais ligada em novas tecnologias e acredita no potencial de criptomoedas, então talvez as cryptos sejam mais interessantes. Agora, se o seu negócio são as economias globais e a troca entre moedas e acompanhamento de taxas de câmbio, então possivelmente o Forex será o melhor investimentol.

Se compararmos alguns indicadores podemos entender um pouco mais sobre as diferenças entre essas duas opções de investimentos para saber qual delas é a melhor para você. O primeiro indicador que evidencia uma boa diferença entre Forex e crypto é o Average True Range (ATR).

Esse indicador serve para indicar a volatilidade de um ativo no mercado o qual ele está inserido. Quanto maior for a volatilidade, mais oscilação o ativo sofre no seu mercado. E, se compararmos cryptos com Forex, as criptomoedas têm uma volatilidade incrivelmente superior a do Forex.

Portanto, se você tem menor aversão ao risco, então Forex pode ser uma opção mais indicada. Entretanto, se você gosta de experimentar o risco, ou quer diversificar o seu portfólio, então criptomoedas podem ser ideias para a sua carteira.

Aspectos legais também influenciam os investidores

Enquanto o Forex atua com moedas que são regulamentadas por entidades governamentais, as criptomoedas ainda enfrentam barreiras de aceitação em diferentes economias. Afinal, as cryptos já foram barradas em alguns países, e ainda não são totalmente aceitas em diversos comércios físicos e digitais.

Entretanto, no quesito transparência, as criptomoedas têm informações muito mais acessíveis do que o Forex. Pois as moedas digitais oferecem sua capitalização de mercado para o investidor. Isso permite que ele tenha uma noção do quão grande é um ativo e, consequentemente, projete uma estimativa do grau de liquidez da moeda.

Outro elemento que também faz parte do comparativo entre crypto ou forex para entender qual é a melhor opção de investimento consiste nas taxações e impostos. Apesar do Brasil não ter cobrança de imposto para atividades em brokers internacionais, existem diversos países que taxam seus investidores.

No caso dos Estados Unidos, por exemplo, quase metade do total investido em Forex é considerado investimento de curto prazo, independentemente do prazo que ele foi investido. Isso, por sua vez, impacta totalmente nos ganhos do investidor. Já para criptomoedas não existem taxações ainda vigentes enquanto escrevemos este artigo.

Mercados operam 24 horas por dia e 7 dias por semana

Com essa visão geral se crypto ou Forex qual é a melhor opção de investimento você já pode ter uma ideia de qual opção é a ideal para você. Lembre-se que os mercados desses ativos operam 24 horas por dia e 7 dias por semana. Ou seja, você tem à sua disposição diferentes ativos o tempo inteiro.

Para poder investir em Forex ou crypto é importante acessar uma corretora confiável e seguir as instruções de segurança para proteger a sua conta. Quando tudo estiver pronto você poderá começar os seus investimentos no ativo de sua preferência. Independentemente de escolher criptomoedas ou Forex, a dica final é sempre buscar aprender mais sobre esse tema.

Acompanha notícias, leia guias, fique por dentro dos ativos que estão disponíveis, e tente sempre testar diferentes estratégias, bem como usar análises técnicas para definir o seu investimento. Por fim, vale a pena destacar que um investimento não exclui o outro. Ou seja, você pode experimentar investir um pouco em Forex e um pouco em criptomoedas para saber qual dessas opções é a melhor para o seu perfil de investidor.