Cuidados de verão: saiba os riscos do uso prolongado do biquíni molhado

Você também é daquelas que aproveita a estação mais quente do ano ao máximo?! Então, saiba que o uso prolongado do biquíni molhado pode prejudicar a sua saúde íntima. Mas, calma! Há maneiras de se prevenir e quem vai nos ajudar é o ginecologista Alexandre Amaral. Em um bate papo com o iBahia, o especialista explicou todos os cuidados necessários para impedir a proliferação de fungos e também doenças íntimas, que são responsáveis por corrimentos e irritações. Segundo Dr. Amaral, o uso da roupa úmida em temperaturas mais altas pode causar inúmeros problemas. Dois deles são: a candidíase e a vaginose bacteriana. A candidíase tem como sintomas: coceira intensa, vermelhidão e inchaço na região genital, placas esbranquiçadas na vagina, corrimento, etc. Já vaginose bacteriana, provoca: coceira vaginal e corrimento branco e espesso com cheiro forte. Mas, tudo pode ser evitado. Veja abaixo as dicas do médico sobre o assunto:

Existem algumas formas simples de evitar a candidíase e vaginose bacteriana. Entre elas, estão o uso de roupas secas e a redução do tempo com o biquíni molhado. Ainda segundo o especialista, é bom evitar os tecidos pesados – como jeans. O ginecologista recomenda ainda a redução do consumo de alimentos que contém açúcares e carboidratos. Outra regra básica é não compartilhar sabonetes, peças íntimas e toalhas. E durante o verão, abuse de roupas com tecidos leves, feitas de algodão. Evite usar látex, lycra e peças muito justas para não abafar a área íntima.