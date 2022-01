Cultura e gastronomia: café é inaugurado no Forte Santo Antônio da Barra, no Farol

O interior do Forte Santo Antônio da Barra ganha o Mirante Farol da Barra, que será inaugurado nessa quinta-feira (27), em evento para convidados, e no sábado (29) estará aberto ao público. O ambiente descontraído de café e bar bistrô oferece uma experiência gastronômica com pratos autorais da culinária contemporânea e criativa, assinados pelo Chef Léo Grimaldi e carta de drinks assinada pelo mixologista Júnior Queiroz.

Em cumprimento ao decreto do Governo do Estado, os clientes deverão apresentar comprovante de vacinação.

O Café do Mirante Farol da Barra funciona de segunda à segunda, das 9 às 17h30, com atendimento voltado para turistas, e visitantes do Museu. No cardápio, opções de tapiocas crepes, crepiocas, Salgados, mini pizzas, Quiches, esfias, pãezinhos recheados, doces e outros.

SERVIÇO

Inauguração Mirante Farol da Barra