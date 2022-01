A construção do seu currículo com um documento pode ser um diferencial competitivo profissional no mercado de trabalho atual. Por isso, é fundamental que o profissional elabore o seu currículo destacando suas competências e suas habilidades sociocomportamentais.

Currículo: a elaboração assertiva e o destaque profissional

Assim sendo, a construção do seu currículo pode fazer com que você alcance uma entrevista de emprego que seja de seu real interesse, trazendo satisfação profissional.

Entretanto, para que o seu currículo seja atrativo de maneira positiva, você precisa direcioná-lo assertivamente no mercado de trabalho. Por isso, o seu documento deve ser construído de maneira sucinta, de modo que você gere valor para a sua carreira e destaque positivamente os seus pontos fortes.

Destaque positivamente os seus pontos fortes e evite informações excessivas

Sendo assim, evite informações excessivas, como números referentes aos seus documentos pessoais, por exemplo.

O objetivo deve ser direto e sucinto

O seu objetivo é um ponto relevante e deve ser direto. Assim sendo, você pode informar o seu nível hierárquico dentro da sua área de atuação. Por exemplo: gerente de projetos; analistas de marketing digital; assistente de relacionamento com o cliente; auxiliar de logística etc.

História profissional

A sua história profissional requer assertividade em toda a sua construção. Por isso, quando você informar os pontos importantes sobre a sua carreira, faça pequenos destaques, de modo que você possa explorá-los pessoalmente durante uma entrevista de emprego. Além disso, informe o nome da empresa anterior e o seu período de atuação.

Graduação, pós-graduação, cursos técnicos

Não menos importante, você deve informar a sua trajetória escolar, considerando sua formação (graduação, pós-graduação, cursos técnicos etc). Caso você estude, é relevante que informe a data prevista para o término do seu curso atual.

Considere a ordem cronológica inversa dos fatos

É importante observar que nas suas descrições você deve respeitar a ordem cronológica inversa dos fatos, dando prioridade para os fatos mais atuais.

Resumo ou carta de apresentação

Além disso, caso você deseje inserir um resumo no seu currículo, faça uma relação, ainda que indireta, entre os pontos relevantes de sua trajetória e as suas habilidades descritas no resumo.

Mantenha o seu LinkedIn atualizado

Certamente, esse ponto será uma forma de atrair positivamente o profissional da área de recrutamento e seleção. Por fim, é importante que você mantenha o seu LinkedIn atualizado. Visto que o Linkedin traz muita visibilidade para o profissional que busca uma recolocação no mercado atual.