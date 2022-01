A construção de um currículo requer assertividade e objetividade para que ele se destaque positivamente. Sendo assim, é importante que o candidato consiga destacar o documento, considerando os diversos fatores inerentes ao mercado atual.

Currículo: destaque positivamente o seu documento profissional

Primeiramente, o destaque do currículo ocorre pela objetividade e coerência na sua construção. Sendo assim, o seu currículo precisa de um equilíbrio para que você não coloque informações excessivas, mas também não deixe de colocar pontos relevantes.

Objetivo profissional

É relevante que o candidato tenha clareza sobre o seu objetivo quanto à sua carreira. Dessa forma, o objetivo na construção do currículo pode ser colocado de maneira direta. Você pode falar sobre o seu nível hierárquico dentro da sua área de atuação. Por exemplo: auxiliar de contas a pagar; assistente de marketing digital; analista de relacionamento com o cliente; gerente de equipe de vendas etc.

Evite excessos de dados pessoais

Você também deve destacar positivamente os seus dados pessoais, certificando-se de que estejam atualizados e evitando colocar informações excessivas, como muitos meios de contatos, nos quais você pode estar ausente, e números de documentos pessoais, por exemplo.

Além disso, também é relevante que você não coloque um endereço de e-mail que contenha palavras diminutivas, pois pode transmitir uma imagem de descomprometimento profissional, juntamente com outros fatores analisados no processo de recrutamento e seleção.

Experiência profissional

A sua trajetória profissional deve ser descrita considerando a ordem cronológica inversa dos acontecimentos, de forma que você destaque positivamente suas experiências mais atuais.

Dessa forma, faça o uso de palavras pertinentes a sua área de atuação e evite colocar narrativas inteiras. Visto que o seu currículo será explorado durante uma entrevista de emprego, sendo essa oportunidade para você explorar detalhadamente tais situações.

Escolaridade

A sua escolaridade requer objetividade. Por isso, informe sobre sua formação e cursos em andamento. Não menos importante, destaque a previsão de término do curso e a modalidade de ensino, caso seja estudante.

Foto

A foto é uma opção na maioria das vezes, porém, caso você deseje inserir uma foto no currículo, é relevante que você opte por uma imagem que transmita profissionalismo, evitando ambientes festivos ou fotos de viagens pessoais, por exemplo. Certamente, o currículo se destaca pela objetividade e pelo direcionamento em diversos aspectos.

O equilíbrio nas informações

Dessa forma, podemos dizer que na elaboração de um currículo “menos é mais” e o destaque se dá pelo equilíbrio nas informações e pela visualização organizada. Por isso, analise a imagem do documento e verifique se a visualização não está confusa.