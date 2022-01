O currículo deve ser construído considerando os seus objetivos profissionais e a assertividade necessária para que o seu documento se destaque pelo equilíbrio nas informações.

Currículo: destaque suas competências profissionais de modo objetivo

Um bom profissional precisa destacar o seu currículo positivamente no mercado de trabalho. Sendo assim, é relevante que a visualização do seu documento seja organizada, bem como, as informações precisam de direcionamento e equilíbrio.

Direcionamento e equilíbrio

Sendo assim, é importante que informe sobre os pontos fortes de sua trajetória profissional, porém, de modo sucinto. Visto que o currículo é uma maneira de atrair um convite para uma entrevista de emprego correlata ao seu perfil profissional.

Sendo assim, você, na condição de candidato, deve destacar os pontos que são válidos para a análise do profissional de recrutamento e seleção. Por isso, você deve manter os seus dados atualizados, evitando informações excessivas, por exemplo, não coloque números de documentos ou dados de filiação.

Faça apontamentos através de fatos relevantes

Outro ponto pertinente é não construa uma narrativa inteira no currículo, sendo assim, faça apontamentos através de fatos relevantes para que você direcione a construção do documento de modo assertivo. As informações sobre a sua escolaridade devem estar atualizadas e, caso você estude, deve informar no currículo a previsão de término do curso em andamento.

É viável que você tenha um perfil no Linkedin

Não menos importante, você deve manter a sua plataforma online atualizada. Por isso, é viável que você tenha um perfil no Linkedin para que possa direcionar o seu currículo de forma objetiva, considerando a amplitude do alcance da ferramenta

Transmita profissionalismo através da foto

Além disso, o seu currículo requer o direcionamento em toda a sua composição. Sendo assim, caso você queira inserir uma foto no documento, opte por uma imagem que transmita profissionalismo, evitando fundos muito atrativos ou festivos, por exemplo.

Resumo ou carta de apresentação

Já o resumo do currículo, ou a carta de apresentação, na maioria das vezes é opcional. Porém, caso você precise resumir o seu currículo, estabeleça uma relação coerente entre suas competências e habilidades sociocomportamentais e os pontos inseridos na descrição de sua trajetória profissional.

Certamente essa relação é relevante para a avaliação do profissional de recrutamento e seleção, ainda que essa relação ocorra de forma indireta.

O seu currículo poderá se destacar pela objetividade

Sendo assim, o seu currículo poderá se destacar pela objetividade, demonstrando suas competências profissionais para que você possa falar sobre elas durante uma possível entrevista de emprego.